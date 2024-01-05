Tokat Yazması, Sanatsal Anlamda İlgi Görüyor Ancak Ticari Talep Düşük

Sanatsal anlamda rağbet çok, ticari anlamda talep yok

TOKAT - Tokat'tın 750 yıllık geleneği dünyada etkili olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Tokat yazma kurslarına kursiyerler büyük ilgi gösterirken 2023 satışlarında ise büyük düşüş yaşandı.

Tokat'ta 750 yıllık serüveni ile yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan Tokat yazması, dünya genelinde etkili olan ekonomik sorunlar nedeniyle beklenen talebi görmedi. Oyma kalıplar ile hazırlanan yazmalar il genelinin ekonomik kalkınmasına da faydalı oluyor. 2023 yılında dünya üzerinde etkili olan ekonomik sorunlar nedeniyle diğer yıllara göre satılında düşüş yaşandı. Tokatlı olsun olmasın bir çok kadın ise Tokat yazması öğrenmek için kurs merkezlerine akın etti.

Sanatsal anlamda ilgi çok

Canikli Konağı El Sanatları Merkezindeki kursla 750 yıllık tarihi yazmaların desenlerini oydukları kalıplar ile hazırladıklarını ifade eden konakta görevli yazma, baskı ve kalıp oyma ustası Bilge Çelikdemir; "Sanatsal anlamda ilgi hala devam ediyor. Özellikle kadınlarımız yazma baskı sanatına çok önem veriyor. Meraklılar ve çok alakadarlar. Bu ekonomik sıkıntı ticari anlamda dünyayı etkilediği gibi yazmacılık sektörünü de etkiledi. Ama bizim buradaki en ilkel amacımız öğretmek ve unutturmamaktır. Bir dönem yazma baskı sanatı mesela duraklama dönemine geçmişti. Osmanlı döneminde çok parlak bir süreçteyken birden bir duraklama sürecinden sonra yaklaşık son elli yıldır tekrar bir parlak dönem yaşıyoruz. Biliyorsunuz yazmacılar hanında da üretim çalışmaları devam ediyor. Yurt içine ve yurt dışına birçok satışlar oluyor. Hala da satıyoruz ama dünya ve ülke üzerindeki ekonomik sıkıntı bizleri de etkiledi" dedi.