TOKİ Menteşe 3. Etap Kura Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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TOKİ Menteşe 3. Etap Kura Tarihi Açıklandı

TOKİ Menteşe 3. Etap Kura Tarihi Açıklandı

Menteşe 3. etap konut belirleme kurası 1 Ekim'de canlı yayınla gerçekleştirilecek.

28.09.2024 00:45
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TOKİ Menteşe 3. etap konut belirleme kurası 1 Ekim'de

MUĞLA - Toplu Konut İdaresi tarafından 2020 yılında kura çekimi yapılan Menteşe ilçesi 3. etap sosyal konutlarının hak sahipleri için konut belirleme kurası 1 Ekim'de Toplu Konut İdaresinin sosyal medya (YouTube) hesaplarından canlı yayın olarak yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Muğla Merkez İlçesi Akçaova 500/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 358 adet 2+1 n142 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 adet konut için gerçekleştirilecek konut belirleme kurası 1 Ekim 2024 tarihinde Saat 14: 00'de yapılacak.

2+1 konutlar 1 milyon 569 bin 800 TL'den başlıyor

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 10 Ekim 2024 - 11 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş tüm şubelerinde imzalanacak. 21 bloktan oluşan 142 adet 3+1 ve 358 adet 2+1 konutların fiyatları da belirlendi. Konutların fiyatları kat ve blokların cephesine göre değişiyor. Buna göre 2+1 konutlar zemin katların en düşük fiyatı 1 milyon 569 bin 800 TL'den başlıyor. En pahalı katlar ise 4 ve 5'inci atlar. Bu katların fiyatları da 1 milyon 895 bin 800 TL. 2+1 konutların maliyeti üzerinden hak sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat alınacak.

3+1 konutların en düşük satış bedeli 1 milyon 925 bin 700 TL

TOKİ 3. Etap Sosyal konutlarının 3+1 konutları ise en düşük satış bedeli 1 milyon 925 bin 700'den başlıyor. En fazla satış bedeli olan 4 ve 5'inci katlar 2 milyon 325 bin 700 TL. Bu konutlar için de yine hak sahipleri satış bedeli üzerinden yüzde 10'luk bir peşinat ödemesi yapacak.

2023 Temmuz ayında inşaat başladı

Menteşe ilçesi Akçaova- Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde 2023 Temmuz ayında inşaatı başlayan Toplu Konut İdaresi inşaatı yüklenici firma tarafından Aralık ayının başında tamamlanacak. Toplam 21 bloktan oluşan TOKİ Menteşe 3. Etap sosyal konutları 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe'de 500 adet 3'üncü etap sosyal konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekildi. 358 adet 2+1, 142 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu. 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat 2023 tarihinde yapıldı.

64 bin 658 m2 toplam alana sahip Toplu Konut İdaresi Menteşe 3. etap konutlarının arıtması paket arıtma yapılacak. Konutlara Doğalgaz bağlantısının önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, çatılara güneş enerjisi sistemi de kuruluyor.

4. etap ihalesi bekleniyor

Toplu Konut İdaresi tarafından 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde 4. Etap kuraları çekildi. Kura çekiminin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen 4. Etap TOKİ sosyal konutların ihalesi henüz yapılmadı. 4. Etap sosyal konutların inşaatının da Akçaova-Yeşilyurt yolu üzerinde devam eden 3. Etap proje alanına yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Ekonomi, Menteşe, Finans, Emlak, Yerel, Toki, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOKİ Menteşe 3. Etap Kura Tarihi Açıklandı - Son Dakika

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