Tomarza'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tomarza'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Tomarza\'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi
21.08.2025 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü', gençler ve çocuklar için farkındalık oluşturma amacıyla düzenlendi.

Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından 'Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Tomarza ilçesinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü' Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde başladı. Yürüyüşe Tomarza Kaymakamı Mine Kurt, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte Tomarzalı çocuklar; "Sporla bağımlılığa dur de", "Bağımlı değil sporcuyuz" ve "Sağlam Kafa sağlam vücutta bulunur" pankartları ile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, ilçe çarşısı içerisinden devam ederek Tomarza Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Etkinlik hakkında konuşan Tomarza Kaymakamı Mine Kurt, "Bu yılı belediye meclisimiz bağımlıkla mücadele yılı ilan etmiş. Alınan bu karardan çok mutlu oldum. Çünkü bende küçüklüğümden bu yana sporla iç içe olan ve her türlü bağımlılıktan uzak duran bir Türk genciyim. Karşımda Tomarzalı gençleri bağımlıkla mücadele konusunda coşkuyla görmek beni mutlu etti. Belediye meclis üyelerimizin her birine teşekkür edip iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun parkurlarında çocuklar gün boyu eğlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: Tomarza'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.