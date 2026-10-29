Tomarza\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı çelenk töreniyle başladı, spor salonunda sürdü

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü, Tomarza'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Hava şartları nedeniyle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlama programına, çok sayıda vatandaş katıldı. Programın başlangıcında Kaymakam Selim Eser ve protokol üyeleri, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Selim Eser yaptı. Kutlama programı; halk oyunları gösterileri, cumhuriyet konulu şiirlerin okunması ve şarkıların seslendirilmesiyle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programın son bölümünde, Tomarza Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando takımı eşliğinde okulların geçit töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programına; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salih Güler başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.