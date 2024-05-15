Tomarza\'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 14-19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde15 'Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü' düzelendi.

Gençlik Yürüyüşü çerçevesinde Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tomarza İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın çelenk sunması ile başladı.

İlçede bulunan liseli öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'na ve Gençlik Haftası kutlamalarına yakışır coşkulu bir katılım gerçekleştirerek 'Gençlik Yürüyüşü' yapmak için Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Gençlik Yürüyüşü çerçevesinde bando eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştirildi. . Yürüyüşe Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayram Büyükbaş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katılım sağladı. Katılımcılar hep birlikte Tomarza İlçe Merkezinde ellerinde Türk Bayrakları ve ilçe halkının alkışları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik Yürüyüşü, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayıp yine Tomarza İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri önünde son buldu. - KAYSERİ