Tomarza'da Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Tomarza'da Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Tomarza\'da Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Tomarza Mevlüt Kahraman Kız Yurdu öğrencilerine ve personeline yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında eğitim sundu. Eğitim ile yangın risklerinin azaltılması ve bilinçlendirme hedefleniyor.

26.02.2025 19:59  Güncelleme: 20:01
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Tomarza Mevlüt Kahraman Kız Yurdu öğrencilerine ve personeline itfaiye ekipleri tarafından yangın güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel yangın vakalarına doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra öğrenci yurtlarında da yangın eğitimlerini düzenli hale getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, muhtemel yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale teknikleri ile öncesinde alınabilecek önlemler konularında görevli personele teorik ve pratik eğitimler veriyor.

Verilen eğitimlerin, yangın risklerinin minimize edilmesi ve acil durumlarda yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten İtfaiye ekipleri, çalışmalarla toplumun her kesiminde yangın bilincinin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tomarza'da Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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