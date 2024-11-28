Töngül Pide: 132 Yıldır İzmir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Töngül Pide: 132 Yıldır İzmir'de

Töngül Pide: 132 Yıldır İzmir\'de

Ödemiş'te 132 yıl boyunca süren Töngül Pide, lezzetiyle Türkiye'de ünlü hale geldi.

28.11.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 132 yıldır dededen toruna hizmet veren pide fırınının ateşi hiç sönmezken, fırında sadece asırlardır aileden adını alan Töngül Pide üretiliyor. İçerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alan, üzerine; tereyağı ve tulum peyniri serpiştirilen tadına doyum olmaz pidenin namı tüm Türkiye'ye ulaştı.

Ödemiş ilçesinde, 1892 yılında açılan, 132 yıldır fırındaki odun ateşi hiç sönmeyen tarihi pide fırınının adı yaptığı bir pideyle ünlü. "Töngül" ailesinin asırlar önce açtığı fırında sadece "Töngül Pide" adıyla pide üretiliyor. Coğrafi işaretli pide için sabaha karşı 04.00 sıralarında iş yeri açılarak hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, fırın yakılıyor ve ilçenin markası bu özel pidenin malzemeleri titizlikle hazırlanıyor.

4. kuşak torunlar, dedelerinin ürettiği Töngül Pide geleneğini devam ettirirken, ilçede herkesçe bilinen, adı neredeyse Türkiye'yi yayılan pidenin içerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alıyor. Fırından sıcak sıcak, dumanı üstünde çıkan pidelerin üzerine ise mis gibi tereyağı ve ilçenin meşhur Ödemiş tulumu serpiştiriliyor. Pidenin yanına çayını da alan vatandaşlar, bu meşhur pideyi yemeye doyamıyor.

Fırında zaman zaman kuyruklar oluşurken, 06.00'da ilk müşterisini alan fırın öğleden sonra 14.00'e kadar hizmet veriyor. İzmir merkezden veya farklı illerden bu ilçeye gelen vatandaşlar, Töngül Pide'nin tadına bakmadan ayrılmıyor.

Fırının 40 yıllık ustası var: "Bu işin sırrı sebat"

Fırında çalışan usta İsmail Otçeken, 40 yıldır aile işletmesinde Töngül Pide üretiyor. Pidenin yapılışını anlatan İsmail usta, "Şimdi hamur hazırlıyoruz, fırınımızı yakıyoruz ve ondan sonra servis başlıyor. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu fırında işi öğrendim. 10 dakikada pişiyor. Sabah açıyoruz, öğleden sonra kapatıyoruz. Bu işin sırrı bence sebat etmek. Her gün bu işi aynı saatte yapacaksın; sabah 04.00'te geliyoruz, 06.00'da pideler çıkmış oluyor. Bir gün 06.00'da, bir gün 08.00'de geldim olmaz. Bizim fırınımız taş fırındır. Lezzeti buradan geliyor. Bu pidenin bu ismi almasının sebebi ailenin soy ismi" dedi.

4. kuşak torunlardan işletmeci Nedime Töngül de, "Dedelerimiz çıkarmış, biz 4. kuşağız. Soyadımız, oradan geliyor. 132 yıllık burası; 'Töngül'ün fırını, Töngül pidesi' derken, Töngül Pide olarak ismi verilmiş. Patenti bizde. İnsanlarımız beğeniyor, fırınız taş fırın. Kıyma, yumurta, maydanoz var içerisinde, üzerinde de; tereyağı ve tulum peyniri var" ifadelerine yer verdi.

Pideyi yemek için sabahın erken saatlerinden itibaren fırına gelen vatandaşlarda, Töngül Pide'nin artık ilçenin bir markası olduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Türkiye, Ödemiş, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, Kıyma, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Töngül Pide: 132 Yıldır İzmir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Töngül Pide: 132 Yıldır İzmir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.