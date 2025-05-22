Topkapı Sarayı'nda Restorasyon Tamamlandı - Son Dakika
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Topkapı Sarayı'nda Restorasyon Tamamlandı

Topkapı Sarayı\'nda Restorasyon Tamamlandı
22.05.2025 16:14
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Harem bölümündeki 1. ve 3. Ahmed Has Odaları, 10 yıl süren restorasyonun ardından ziyaretçiye açıldı.

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde bulunan 1. Ahmed ve 3. Ahmed Has Odaları, 10 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burada 10 yıl süren çalışmaların ardından restorasyon sona ererek ziyaretçilere açıldı. Odaların bugün itibariyle ziyaretçiyle buluşması çok önemli bir aşamadır" dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde yer alan 1. Ahmed ve 3. Ahmed Has Odaları'ndaki restorasyon çalışmaları sona erdi. 10 yıl süren çalışmalarda "Okuma Odası" olarak da bilinen 1. Ahmed Has Odası; çini, hat sanatı ve sedef işçiliğinin zarif örnekleriyle dikkat çekerken; "Yemiş Odası" adıyla tanınan 3. Ahmed Has Odası da ziyarete açıldı.

Restorasyon çalışmaları 10 yıl sürdü

Batı etkisindeki natüralist süslemeleriyle Osmanlı sanatında yeni bir dönemin izleri taşıyan her iki oda, tarihi ve sanatsal açıdan Topkapı Sarayı'nın en özel mekanları arasında yerini koruyor. Uzman restoratörler ve sanat tarihçileri gözetiminde yürütülen restorasyon çalışmaları bilimsel yöntemlerle belgelenerek tamamlandı. 10 yıl süren çalışmalarda duvar süslemeleri, çiniler, altın mukarnaslar ve özgün kalem işleri titizlikle onarıldı; kaybolan bölümler aslına uygun şekilde yeniden işlendi.

"Odaların bugün itibariyle ziyaretçiyle buluşması çok önemli bir aşamadır"

10 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burada 10 yıl süren çalışmaların ardından restorasyon sona ererek ziyaretçilere açıldı. Bu iki mekanı çok özel kılan en önemli olanı buraların bizzat padişah daireleri olması. Padişah daireleri olduğu için gerek mimari gerek dönemin başat sanatlarını hepsini bir arada görebildiğimiz mekanlar. Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilemeyen bu mekanların bugün itibariyle ziyaretçiyle buluşması çok önemli bir aşamadır" dedi.

"Gerek çinileri gerek sedef kapakları, gerek kalem işleri ile dönemin bütün mimari unsurları bir arada değiştirilmiş bir mekandır"

Restorasyonun uzun sürmesinin nedenini açıklayan Yıldız, "İçinde bulunduğumuz 1. Ahmet Dairesi bu noktada 1600'lü yılların başında Sultan 1. Ahmet için Has Oda, okuma odası olarak yapılmış bir mekan. Klasik dönemin bütün yansımalarını anlatan bir mekan. Gerek çinileri gerek sedef kapakları, gerek kalem işleri ile dönemin bütün mimari unsurları bir arada değiştirilmiş bir mekandır. Bu yönüyle çok özel bir restorasyon sürecini gerektirdi. Restorasyon sürecinin uzun olmasının temel sebebi budur. Mekanda yer alan sedef kapakların, Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapıldığını biliyoruz. Kalem işleri, çinilerin üstündeki hat yazılarında Kur'an-ı Kerim'den duaların olduğunu biliyoruz. Mekanda kullanılan yeşil çinilerin sarayda çok özel kullanılan örneklerden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok özel bir mekanla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"O odada dönemin kalem işleriyle, edirnekari süslemeleriyle ve hat yazılarıyla son derece müzeyyen bir odadır"

Odalardaki sanat çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, "Hemen yanımızda yer alan 3. Ahmed'e ait oda bu binadan 100 yıl sonra inşa edilen Yemiş Odası aslında Lale Devri'nin kültürel, mimari ve sanatsal üslubunu bize gösteren bir yapı. O odada dönemin kalem işleriyle, Edirnekari süslemeleriyle ve hat yazılarıyla son derece müzeyyen bir odadır" ifadelerini kullandı.

"Yaz aylarında Topkapı Sarayı'na günlük 20 bin civarında ziyaret gerçekleşiyor"

Topkapı Sarayı'nın uzun yıllar kullanılmadığını söyleyen Yıldız, "Döneminde kullanılan aynalarla, zenginleştirilmiş bir mekan olmasına rağmen güzel bir derinlik sağlanmış, bir de ocağında kullanılan ilk çok erken dönem Osmanlı barok süslemelerle mekan anlam kazanıyor. Şu an ziyarete açık olan 3. Murat Odasıyla birlikte aslında 3 farklı padişahın yaklaşık 200 yıl bir süreçte kullanmış oldukları, yapmış oldukları has odaları ziyaretçilerimizin görebileceğini söyleyebiliriz. 1924'ten itibaren öncesinde kullanıldığına dair bir süreç var. Has dairelerde ziyaret edilen hemen yanımızdaki 3. Murat Odası oldu. Burada yapılan restorasyon çalışmasının çok titiz ve ince tutulması sürdürüldü. Harem dairesindeki padişah has odaları ciddi anlamda ziyaretçi alan mekanlarımızdandır. Yaz aylarında Topkapı Sarayı'na günlük 20 bin civarında ziyaret gerçekleşiyor. Bunun 15 bini kadarı ortalama yabancı ziyaretçiden oluşuyor. Bunun da 10 bini haremi ziyaret ediyor. Biz günde 10 bin kadar ziyaretçinin bu odaları ziyaret edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Harem'in önemli bölümleri arasında yer alan bu iki odanın salı günleri hariç haftanın her günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Topkapı Sarayı'nda Restorasyon Tamamlandı - Son Dakika

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