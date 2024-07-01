Torbalı Belediyesi Patlama Sonrası Kriz Masası Kurdu

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, Ayrancılar Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını patlamanın ardından kriz masası kurdu. Başkan Övünç Demir, "İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimiz mesai saatleri gözetmeksizin bize ulaşabilirler. Yaşanan felaket sonrası yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün sanayi tipi tüpün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olayla ilgili olarak iki Cumhuriyet savcısı ve çok sayıda müfettiş görevlendirildi.

Patlama nedeniyle 10 binada hasar meydana gelirken, Torbalı Belediyesi de bölgede kriz masası kurdu. Belediye ekipleri bölgede çorba dağıtımı ve sağlık taramaları başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Felaket sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Başkan Demir, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren çorba dağıtımı, evde bakım hizmet birimimizin sağlık taramaları, taziye çadırları ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza, Ayrancılar Mahallemizde devam ediyoruz. Gün içinde hayatını kaybeden hemşehrilerimizi son yolculuklarına uğurlayacağız. İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimiz mesai saatleri gözetmeksizin bize ulaşabilirler. Yaşanan felaket sonrası yaraları hep birlikte saracağız" diye konuştu.