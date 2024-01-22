Torbalı Belediyesi Tiyatro Günleri İle İlçe Sakinlerine Unutulmaz Anlar Yaşattı

Torbalı Belediyesi Tiyatro Günleri ile ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. 19-20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Tiyatro Günleri kapsamında Torbalı Belediyesi anlamlı bir kampanyaya da imza attı. Gösterilerde bilet olarak kitap kabul eden Torbalı Belediyesi, toplanan kitapları ise kütüphanelere teslim edecek.

Yüzlerce kişinin takip ettiği Tiyatro Günleri, Cuma akşamı birçok dizi ve film projesinden tanınan Ahmet Akın Canalioğlu'nun oynadığı, "Etik Nedir?" oyunu ile start aldı. Tiyatro Günleri'nin ikinci gününde ise Medine Çam'ın yazıp yönettiği "İnsan Merak Ediyor" isimli tek kişilik oyun ilçe sakinleri ile buluştu. Tiyatro Günleri'nin son gününde ise Dionysos Tiyatrosu'nun "Mezarcı" isimli oyunu ilçe sakinleri ile buluştu.

"SANATA VE SANATÇIYA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nitelikli sanat anlayışı ile Torbalı'da tiyatro ve sanatın önemli dallarına destek verdiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tiyatro Günleri ile ilçe sakinlerine unutulmaz üç gün yaşattıklarını belirtti. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada "Torbalı'mız artık tiyatro ile özdeşleşmiş durumda. Düzenlediğimiz festivaller ve Tiyatro Günleri de bunun en önemli nedeni. Bu kapsamda 3 gün süren Tiyatro Günlerimiz ile ilçe sakinlerimizi tiyatro ziyafeti yaşattık. Oyunlarımıza gelerek takip eden seyircilerimize ve oyunlarını ilçe sakinlerimiz için sahneleyen değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Biz Torbalı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya daima destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.