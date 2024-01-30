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Torbalı'da 15. Geleneksel Deve Güreşi Festivali - Son Dakika
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Torbalı'da 15. Geleneksel Deve Güreşi Festivali

Torbalı'da geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek. Festivalde deve güreşlerinin yanı sıra stantlar da yer alacak. Girişler ücretsiz olacak.

Torbalı\'da 15. Geleneksel Deve Güreşi Festivali
30.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 13:06
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Torbalı'da geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek. 4 Şubat Pazar günü Özbey'de bulunan Deve Güreşi Alanı'nda düzenlenecek festivale girişler ücretsiz olacak.

Torbalı'da ilk olarak Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından düzenlenen, sonrasında gelenekselleşen 'Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek. İlçe ve bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı ve her yıl 20 bine yakın kişinin takip ettiği festival için geri sayım başladı. Bölgenin yanı sıra Antalya ve Çanakkale gibi şehirlerden pehlivan develerin boy göstereceği festival renkli görüntülere sahne olacak. 4 Şubat Pazar günü Özbey'de bulunan Deve Güreşi Alanı'nda düzenlenecek festivale girişler ücretsiz olacak. Deve güreşlerinin yanı sıra festival alanında kurulacak olan stantlarla vatandaşlar alışveriş yapabilecek.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

İzmir'den ve kent içinden alana ücretsiz ulaşımın sağlanması için İZBAN Tepeköy İstasyonu'ndan festival alanına ücretsiz servis kaldırılacak.

Deve Güreşi Festivali'nin Torbalı için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Devecilik kültürü ve deve güreşleri Torbalı için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Geçtiğimiz yıl da büyük bir coşku ile festivalimizi gerçekleştirmiştik. Pazar günü gerçekleştireceğimiz festivalimiz için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her zamanki gibi bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonuna imza atacağız. Tüm Ege halkını Torbalı Belediyesi 15. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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