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Torbalı'da yeni pazar yeri projesi tamamlandı - Son Dakika
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Torbalı'da yeni pazar yeri projesi tamamlandı

İzmir Torbalı'da ilçe tarihinin en büyük yatırımı olan altı iki kat otoparklı mega proje Kent Meydanı inşaatı nedeniyle geçici olarak taşınan Tepeköy pazarının yeni yeri için proje çalışmaları tamamlandı. İhale aşamasına gelen Tepeköy Mahallesi Pazar Yeri Projesi şıklığı ile de dikkat çekiyor. Toplam 11 bin metrekarelik alana sahip olacak olan yeni pazar yerinin tamamı kapalı olacak.

Torbalı\'da yeni pazar yeri projesi tamamlandı
12.12.2023 - 13:37,
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İzmir Torbalı'da ilçe tarihinin en büyük yatırımı olan altı iki kat otoparklı mega proje Kent Meydanı inşaatı nedeniyle geçici olarak taşınan Tepeköy pazarının yeni yeri için proje çalışmaları tamamlandı.

İlçe tarihinin en büyük yatırımı olan altı iki kat otoparklı mega proje Kent Meydanı inşaatı nedeniyle geçici olarak taşınan Tepeköy pazarının yeni yeri için proje çalışmaları tamamlandı. İhale aşamasına gelen Tepeköy Mahallesi Pazar Yeri Projesi şıklığı ile de dikkat çekiyor. Torbalı Vergi Dairesi'nin yanındaki alana yapılacak olan katlı pazaryeri, bodrum, zemin ve üst kattan oluşacak. Bodrum katında alışveriş için pazara gelen araçların bırakılacağı otopark, zemin katta sebze-meyve tezgahları, üst katta ise giyim-zücaciye tezgahları açılacak.

11 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP

Çok kısa süre içerisinde ihalesi gerçekleşecek olan pazaryeri, burada kalıcı olacak. Tam donanımlı bir şekilde hizmet verecek olan pazar yeri, karayoluna yakınlığı nedeniyle ilçe trafiğini de aksatmayacak. Alışverişini yapan vatandaşlar, karayolu aracılığı ile gideceği noktaya hızlıca geçerek, ilçede Perşembe günleri oluşan kaosun da önüne geçmiş olacak. Şimdilik Muratbey Mahallesi'ndeki alanda hizmet veren pazarcı esnafı, yeni pazar yeri müjdesiyle büyük sevinç yaşadı. Toplam 11 bin metrekarelik alana sahip olacak olan yeni pazar yerinin tamamı kapalı olacak.

BAŞKAN TEKİN: HAYIRLI OLSUN

Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte çok daha şık bir görüntüye sahip olacak olan yeni pazar yerinde tezgahlar da tek tip olacak. Esnafın ve vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik olarak inşa edilecek olan pazarın şimdiden ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Kısa süre önce inşaatı başlayan ve hızla ilerleyen kent meydanı projemiz nedeniyle Tepeköy pazarımız Muratbey'e taşınmıştı. Bu taşınmanın geçici olduğunu ifade etmiştik. Şimdi kalıcı pazar yeri için hazırlıklarımız tamamlandı. Projemiz tamam, ihaleye çıkıyoruz. Çok kısa sürede de inşaata başlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Tepeköy pazarı çok kısa sürede Tepeköy'de tekrar kurulacak. Esnafa, vatandaşa ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Torbalı'da yeni pazar yeri projesi tamamlandı - Son Dakika
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