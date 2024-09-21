Torna Ustası Bekir Yıldız'ın Zanaatkarlığı - Son Dakika
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Torna Ustası Bekir Yıldız'ın Zanaatkarlığı

Torna Ustası Bekir Yıldız\'ın Zanaatkarlığı

76 yaşındaki Bekir Yıldız, geleneksel torna ustalığını yarım asırdır sürdürüyor, gençlere ilham veriyor.

21.09.2024 08:43
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Tecrübesi ile köklü bir geçmişe sahip olan torna ustası Bekir Yıldız, eski usul operatör marifetiyle torna makinelerinde eşsiz işçilikler çıkarıyor.

Yapay zeka ve CNC makinelerinin yaygınlaştığı günümüzde 76 yaşındaki usta Bekir Yıldız, yarım asırdır ustalığını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Yıldız, aynı zamanda el emeğinin ve tecrübenin önemini de gözler önüne seriyor.

1967 yılında Aydın Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Yıldız, aynı yıl Erzincan'da atölyesini kurarak mesleğe başladığını ve günümüze kadar torna ustalığını sürdürdüğünü kaydetti.

Okul döneminden kalma ders defterlerini gözü gibi sakınan Yıldız, Aydın Sanat Enstitüsü'nden öğrendiklerini piyasada uyguladığını ve sakladığı defterlerden yararlandığını aktardı.

Çalışmaları neticesinde birçok yeniliği icat ettiğini belirten asırlık usta, "Erzincan'da çalışmalarımız içerisinde tulum peynirini basma makinesini biz icat ettik. Bal süzme makinesini biz icat ettik. Biz yaptık başkaları da bizden sonra devam etti." şeklinde konuştu.

Erzincan'da sanayi, tarım ve otomotiv sanayide ihtiyaç duyulan malzemelerin yapımında, imalatında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, öte yandan 1982 yılında siyasi arenada da çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Yıldız, "2 dönem ilçe başkanlığı, 1 dönem il başkanlığı yaptım. 1995 yılında da milletvekili adaylığı konusunda siyasi gelişmelerimiz ve adaylığımız oldu. Erzincan'ımızın gelişmesinde ve kalkınmasında bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olduysa kendimi mutlu hissediyorum." dedi.

2019 yılından 2024 yılına kadar 5 yıl süre boyunca Erzincan İl Genel Meclis Başkanlığını yaptığını ifade eden Yıldız, yeni dönemde aday olmadığını yarım asırdır yaptığı torna ustalığına geri döndüğünü söyledi.

Öte yandan sanayide ara elaman bulamadıkları konusuna da değinen Yıldız, "Sanayinin en genç elemanlarından birisi benim herhalde" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında gençlere de tavsiyelerde bulunan Yıldız, "Gençler bir sanat sahibi olsunlar, ülkenin geleceği için yeni buluşlar icat etsinler, yeni atölyeler kursunlar, ülkemize faydalı olsunlar." dedi.

Bekir Yıldız'ın hikayesi, geleneksel el sanatlarının önemini ve tutkunun gücünü bir kez daha hatırlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Torna Ustası Bekir Yıldız'ın Zanaatkarlığı - Son Dakika

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