Toroslar Belediyesi, Ruhsatsız Geri Dönüşüm Tesislerini Mühürlüyor

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(MERSİN) - Mersin Toroslar Belediyesi, yaşam alanları arasında faaliyet gösteren ve hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle senelerdir şikayet konusu olan ruhsatsız geri dönüşüm ve plastik atık tesislerini mühürleme kararı aldı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmede, "Ruhsatsız çalışan tesislerin mühürleneceği işletmelere tebliğ edildi. 29 Kasım'da topluca mühürleme yapılacak" dedi.

Mersin Toroslar Belediyesi, Avrupa ülkelerinden ithal edilen plastik ve atıkları geri dönüşüme kazandıran ve yaşam alanları içerisinde bulunan ruhsatsız 16 tesis hakkında mühürleme kararı aldı.

Gayrisıhhi müessese ruhsatı olmadan çalıştığı belirlenen işletmelere, bu ruhsatı almaları için süre verildiği, verilen süre için ruhsatlar alınmadığı için tesislerin mühürleneceğinin 26 Kasım 2024 tarihinde işletmelere tebliğ edildiği öğrenildi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmede, "Ruhsatsız çalışan tesislerin mühürleneceği işletmelere tebliğ edildi. 29 Kasım gününe kadar bu işletmelere süre verildi. 29 Kasım'da topluca mühürleme yapılacak" dedi.

"Sabaha karşı ağır bir kokuyla uyanıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Kader Onaran, "Avrupa ülkeleri imha edemedikleri maddeleri üzerine bir de para vererek Türkiye'ye gönderiyorlar. Bu maddeler de yakıldığında gökyüzüne yoğun bir siyah duman bırakıyorlar. ve duman asılı olarak kalıyor. Bu duman elbiselerimize yapıştığı için cilt tahrişleri de olmaya başladı. Ayrıca granül maddesi telafisi olmayan hava kirliliği yapıyor" dedi.

Geri dönüşüm tesisleriyle konutların iç içe olduğunu ifade eden Onaran, "Burada en az 3 bin kişi yaşıyor. Kadın, çocuk biz hepimiz hastayız. Biz burada nefes alamıyoruz. Sabaha karşı ağır bir kokuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fabrikalara karşı senelerdir mücadele ettiklerini kaydeden Onaran, "Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız radikal bir karar alarak bu fabrikaların kapatılması kararını verdi. Mahallemiz için çok güzel gelişme. Çocuklarımız, yaşlılarımız ve hastalarımız artık rahat bir nefes alacak diye umuyoruz" diye konuştu.