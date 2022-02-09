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Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı - Son Dakika

Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı

09.02.2022 13:05
Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzenli olarak yapılan çalışmalarla vatandaşlar, daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı bulurken, belediye Covid-19 salgınıyla mücadelede halk sağlığını önceleyen t tedbirleri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ibadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getirilirken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğunu belirterek, "İbadethanelerimizi evimiz gibi görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemli. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. İbadethanelerimizin temizlik ve dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Hemşehrilerimizden de isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. Bu salgını el birliğiyle atlatacağız" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı
Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı

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Toroslar Belediyesi, Toroslar, Hisarcık, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı - Son Dakika


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