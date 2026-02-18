Tortum'da Zabıta ekipleri denetimlerini artırdı - Son Dakika
Tortum'da Zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

Tortum\'da Zabıta ekipleri denetimlerini artırdı
18.02.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Tortum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeleri denetliyor. Hijyen, gramaj ve fiyat etiketi kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, Başkan Muammer Yiğider vatandaşları olumsuzlukları bildirmeye çağırdı.

Tortum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri ile birlikte Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, "Ramazan'ın birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in talimatıyla yürütülen çalışmalarda, gıda satışı yapan iş yerleri mercek altına alındı. Denetimlere Belediye Zabıta Ekipleriyle birlikte İlçe Tarım Müdürlüğü gıda denetim ekipleri de katılıyor. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde özellikle fırınlar, pastaneler, marketler ve tatlı üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj kontrolleri ve fiyat etiketi uygulamaları titizlikle incelendi. Ramazan ayında yoğun tüketilen pide ve unlu mamullerin gramajları ölçülürken, üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğu da kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, ilçe merkezinde denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu. Amaçlarının cezai işlem uygulamaktan ziyade hem esnafın hem de vatandaşların haklarını korumak olduğunu vurgulayan Başkan Yiğider, halk sağlığının öncelikleri olduğunu ifade etti.

"Ramazan'ın birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum"

Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Muammer Yiğider, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik duygularının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bu mübarek ay, sadece oruç tutmakla değil; kalplerimizi sevgiyle doldurmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve manevi duygularımızı en üst seviyeye taşımak için de bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Ramazan ayının getirdiği umut ve dayanışma ruhuyla birbirimize daha da kenetleniyoruz. İslam alemine huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Ramazan'ın birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyor. Bu ayın bizleri manevi olarak daha da güçlendirmesini, birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını diliyorum. Hep birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan geçirmeyi temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tortum'da Zabıta ekipleri denetimlerini artırdı - Son Dakika

