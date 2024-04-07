Tour Of Mersin'in 3. etabı tamamlandı

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Tour Of Mersin'in 3. etabı da tamamlandı. Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarış, Ayvagediği'nde son buldu. Turun en zorlu parkuru 3. etabın birincisi Japonya'dan Benjami Reverte Prades, ikincisi Eritre'den Dawit Yemane, üçüncüsü ise Polonya'dan Marcin Budzinski oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Uluslararası Tour Of Mersin'in 3. etabı da tamamlandı. Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 3. etapta sporcular; Alparslan Türkeş Bulvarı-Ali Menteşoğlu Caddesi- Adana Bulvarı-İsmet Paşa Bulvarı-D-400-Tarsus Çıkışı- Gazipaşa Bulvarı'ndan devam etti. Tarsus/ Çamlıyayla Yolu-Ulaş-Keşbükü-Sarıkoyak-Belçınar-Atdağı-Çamlıyayla-Ergene-Sebil Hes-Körmenlik-Kesecik-Böğrüeğri ve Çapar'dan devam eden sporcular Ayvagediği'nde yarışı bitirdi.

3. etabın birincisi Japonya'nın VC FUKUOKA takımından Benjami Reverte Prades 3 saat 9 dakika 28 salise ile olurken, Eritre'den BIKE AID takımından Dawit Yemane 3 saat 9 dakika 38 salise ile yarışı ikinci sırada bitirdi. Üçüncülüğü ise Polonya'nın MAZOWSZE SERCE POLSKI takımından 3 saat 9 dakika 46 saniye ile Marcin Budzinski elde etti.

Sporcuları yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyonla ilgili değerlendirme yaparak, şunları söyledi:

"Tour Of Mersin gayet iyi gidiyor. İlk iki gün parkurlarımızı tamamladık. İlk gün Anamur'dan başladık ve Gülnar Yanışlı'da sonlandırdık. İkinci gün de yine Gülnar'dan başladık ve Mezitli'de sonlandırdık. Her şey çok iyi gidiyor. Tüm sporcularımız memnun. Mersin'e farklı bir renk, hareket ve canlılık geldi. Biz Mersin'i bisiklet şehri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde genişletiyoruz."

Yarışa Japonya'dan katılan Prades ise şunları söyledi:

"Bugünkü etabı kağıt üzerinde görünce çok hoşuma gitmişti ve kafamda canlandırmıştım. Çok çetin bir etaptı çünkü geniş dönüşler olduğu kadar dar dönüşler de vardı. Kafamdaki gerçek oldu ve kazandım. Bunun için de çok mutluyum. Bugünkü yarış etabı güzeldi ama çok da zordu. Yarın daha düz bir alanda yarışacağım için en iyi sprint atan kazanacak. Umarım o da zevkli bir yarış olur."