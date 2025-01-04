Trabzon Belediye Başkanı'ndan Şiddet İçeren Fotoğrafa Tepki

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in Trabzonsporlu bir taraftarı yumrukladığı fotoğrafın,'2024 yılına damga vuran olaylara' ait fotoğraf yarışmasında yer almasına tepki gösterdi. Başkan Kaya, "Trabzon şehrinin şiddetle ve bu tür olaylarla anılmasını ve gündemde tutulmaya çalışılmasını esefle kınıyorum. O fotoğrafın Trabzon şehri ve Trabzonspor taraftarları adına derhal oradan kaldırılmasını istiyorum" dedi.

2024 yılına damga vuran olaylara ait fotoğraf yarışmasında, Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in Trabzonsporlu bir taraftarı yumrukladığı fotoğrafa yer verilmesine tepki gösteren Başkan Kaya, şu açıklamayı yaptı:

" Anadolu Ajansı'nın resmi sitesinde '2024 yılına damga vuran fotoğraflar' arasına konulan bu fotoğrafta, Fenerbahçeli futbolcu, yerde derdest edilmiş bir halde yatan Trabzonspor taraftarına saldırmakta, şiddet uygulamakta ve açıkça suç işlemektedir. Söz konusu fotoğraf, üstelik 'Yumruk' başlığıyla ve 'Trendyol Süper Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından futbolcular ile sahaya giren taraftarlar arasında arbede çıktı' şeklindeki bir açıklamayla servis edilmiş! Futbol sahalarında eşine rastlanmadık bu vahim olayın, devletin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı gibi bir kurumun yarışmasında yer almasını şiddetle kınıyorum! Trabzonspor, sahanın etrafındaki tel çitleri ilk kaldıran futbol kulüplerinden biridir. Trabzon şehrinin şiddetle ve bu tür olaylarla anılmasını ve gündemde tutulmaya çalışılmasını esefle kınıyorum. O fotoğrafın Trabzon şehri ve Trabzonspor taraftarları adına derhal oradan kaldırılmasını istiyorum. Bu vahim olay, AKP iktidarının asırlık devlet kurumlarımızı ne hale getirdiğinin de maalesef acı bir göstergesidir."