Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistemi şehre kazandıracak

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistemi şehre kavuşturacaklarını belirtirken, Reşadiye Viyadüğünü de ortadan kaldıracaklarını yineledi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Kent Konseyi 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kent Konseyi'nin ve ortak aklın önemine vurgu yaptı. Genç "Reşadiye kavşağının yapıldığı zamanı hatırlıyorum. Konseyimizin de aykırı fikri vardı. Oda başkanlarımızın farklı fikirleri vardı. Ancak yapıldı. Şu anda Allah nasip ederse şehrimize yakışmayan o projeyi ortadan kaldırmakla ilgili girişimlerimiz var. İnşallah onu da şehrin gündeminden kaldıracağız. Tarihi şehir, kültür şehri, sanat şehri diyoruz. Ondan sonra tarihin bize emanet ettiği surların önü viyadükle beraber kesiliyor. Kamu yararı olsa neyse diyeceğiz. Tanjant da benzeri şekilde ancak orada ciddi bir trafik sirkülasyonu var. Reşadiye, 15-20 tane aracın geçtiği bir viyadük olmuş. Ben 2009 yılında yerel seçim çalışmalarını yaparken bundan sonra Trabzon'da yapan değil, yıkan belediye başkanları daha konuşulacak demiştim" ifadelerini kullandı.

Raylı sistemle ilgili de yapılan çalışmayı anlatan Genç "Seçildiğimiz günün 24. gününde protokolünü imzaladık. Ay, gün, saat demeden, peşine koşarak bunu şehre kazandıracağım. Burada teknik olarak sadece bakanlık bürokrasimizin veya oradaki teknokrat kadromuzun değil bu şehirde yaşayan ve bu şehirde dinamik bir mesleki örgütlenmenin sahibi olan sizlerin teknik olarak güzergah noktasında kıymetli görüşlerini istiyoruz. Bu teknik bir şey, bilimin işi. Bu şehirde yaşayan kıymetli meslek örgütlerimizin kafa yorarak, düşünce üreterek ortaya koyabilecekleri bir irade. O nedenle çok kıymetli buluyorum. Üniversitemizde de toplantı yapacağız. 11 Temmuz'da bu salonda daha geniş katılımlı raylı sistemle ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Bu şehre yapılan her güzel iş, geleceğe dair bu şehri daha yaşanabilir kılmak demek. Gelişen trendi turizm olan bir ülkeyiz. Şehirde 12 ay boyunca turizm nasıl yapılabilir. Buna da kafa yormamız lazım. Çünkü şehrin en önemli ekonomik getirisidir. İnşallah bundan sonra da kent konseyimizle bugüne kadar olduğu gibi yine aynı katılımcı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON