Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verdi

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Tabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 2024 yılının ilk altı ayında 18 ilçede 5 bin 576 cenaze hizmeti verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 7/24 verdiği cenaze hizmetlerinin yanı sıra taziye çadırları da kurarak acı günlerinde vatandaşların yanında oluyor. Şehir içi ve şehir dışına cenaze nakil hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar yeri tahsisi, yıkama, kefenleme, defin ve taziye çadırı kurulumu işlemlerini eksiksiz olarak yürütüyor. Ekipler, cenaze yakını Büyükşehir'e ulaştığı andan itibaren, yapılması gereken tüm işlemleri üstleniyor. 2024 yılının ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez, Vakfıkebir ve Arsin gasilhanelerinde bin 175 kadın, bin 321 erkek olmak üzere 2 bin 496 cenaze yıkandı. 50'si havayolu, 292'si kara yolu olmak üzere 342 cenaze il dışına nakil edilirken, şehir içerisinde ise 2 bin 738 cenazenin nakli gerçekleştirildi. Ayrıca, 339 cenazeye defin hizmeti sağlanırken, 654 cenaze yakınına ise talep üzerine taziye çadırı kurulumu hizmeti verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Vatandaşlarımızın en zor zamanlarında yanlarında olmak ve acılarını paylaşmak bizim için çok önemlidir. Mezarlıklar Daire Başkanlığımız ve ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak mezarlık hizmetlerini ve cenaze nakil işlemlerini 18 ilçemizde eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çaba sarf ediyor. Ekiplerimiz, cenaze yakınlarının talebiyle birlikte harekete geçerek, tüm süreç boyunca gerekli olan her türlü desteği sağlamakta ve bu süreçteki tüm işlemleri titizlikle yerine getirmektedir. Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve yanlarında olmaktır" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemizin taziye çadırları, vatandaşlarımızın acı günlerinde destek olmak amacıyla donatılmış durumdadır. Çadırlarımızda, masa, sandalye, çay kazanı, aydınlatma gibi temel ihtiyaçları karşılayacak ekipmanların yanı sıra; çay, şeker ve ikram malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il dışına nakil edilecek cenazeler istenilen havalimanına vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak nakil edilmektedir. Bu hizmet kapsamında cenazeye refakat eden yakınlarına yine THY tarafından özel olarak indirimli bilet hizmeti sunulmaktadır. Bu adımlarımızla, vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsun hafifletmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Ölüm vuku bulunca Alo 188 veya 0530 238 88 02 numaraları telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bu acı gününüzde size yardımcı olmak için personelimiz 7/24 hizmet veriyor. Çağrı alındığı andan itibaren ekiplerimiz harekete geçiyor. Cenaze en yakın gasilhaneye getirilerek bilgileri kayıt altına alınıp, yıkama ve kefenleme işlemi başlatıyor. Vefat eden kişinin kimlik bilgisi, cenaze namazının kılınacağı caminin ulaşım konumu, defin yeri ve zamanı ile ilgili bilgiler dijital bilgilendirme ekranıyla cenaze yakınlarına iletiliyor. Bu bilgiler aynı zamanda belediyemiz sitesinden de yayınlanarak cenazeye katılmak isteyenlere duyuruluyor. Cenaze yıkama istasyonlarında ayrıca mezar tahtası ve mezar başlık tahtası gibi talepler de imkanlar dahilinde karşılanıyor. Cenaze yakınları tarafından talep edilen yere taziye çadırı yönlendiriliyor. Definin gerçekleşeceği mezar yeri, belediyemiz uhdesinde ise ekiplerimizce hazırlanıyor ve defin işlemi personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız bilmelidir ki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi en acı günlerinde tüm imkanlarıyla yanlarındadır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON