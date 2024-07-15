Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Türk Milleti Vatanı İçin Canını Ortaya Koydu

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatanı için canını ortaya koyduğunu ve birlik içinde dimdik durduğunu belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma birincisi Muhammet Saka tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile devam etti. Sancak koşusunun yer aldığı anma programında "15 Temmuz" konulu video gösterimi gerçekleştirildi. Trabzon İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun Şef Emre Bayraktar eşliğinde hazırladığı konserin ardından mehteran konserleri yapıldı.

"Milletimiz iradesine sahip çıktı"

Yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un sadece bir hükümeti devirme operasyonu olmadığını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "15 Temmuz, emperyal güçlerin bu toprakları sömürme adına milletimizin iradesini teslim alma gecesiydi. Ama milletimiz buna müsaade etmedi. İlelebet de etmeyecek inşallah. Biz böyle bir milletiz. O gece iradesine sahip çıkan Türk milletinin 253 tane aslan evladı gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Yine 2 bin 190 vatandaşımız gazi olarak millet iradesine sahip çıktı. Milletimiz, 'bu toprakları biz böldürmeyeceğiz' dedi. İlelebet de böldürmeyeceğiz. Aynı gece Türk milletini meydana davet eden kıymetli Cumhurbaşkanımızın da canına kastettiler. Onu da öldürmek istediler. Ama Cumhurbaşkanımız 'Ben şehit olacaksam topraklarımda şehit olacağım' dedi ve milletimizi meydanlara davet etti. Allah ondan razı olsun. Trabzon'umuzun meydanından cesur lider, kararlı lider, Türk milletini yeniden ayağa kaldıran liderimiz Cumhurbaşkanımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu topraklarımız bize birilerinden emanet aldığımız değil, şehitlerimizin kanlarıyla beraber bize teslim edilmiş topraklardır. O nedenle inşallah 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da düşman postalı bu toprağı çiğneyemeyecek. Bu FETÖ sadece bir cemaat değil, Amerika'nın piyonudur. Bize diz çöktüremediler. Başaramadılar ve başaramayacaklar. Trabzon'umuzda olduğu gibi ülkemizin her noktasında iradesine, birliğine, beraberliğine, bayrağına, ezanına sahip çıkan bütün asaletli Türk milletini şükranla anıyorum. Trabzon'umuzda da bu kararlılığı ortaya koyan hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Trabzonlu olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Yarın böyle bir şey olacak olsa yine gözümüzü kırpmadan o tankın önüne atlayan genç kardeşim gibi buradaki herkes bayrağımız için, ezan için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içer. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O gece de sesimiz kısılmıştı. Sesler belki kısılır ama nefesler son nefese kadar birlik için, vatan için bitmez" dedi.

"Topraktan binlerce fidan fışkırdı"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz 2016'da 253 şehit bu toprağa düştü. ve onların düştüğü yerdeki topraktan binlerce fidan fışkırdı. Bu vatanı, milleti koruyacak, onların hatırasını yarıda bırakmayacak pek çok gencimiz var artık. Buradaki gençlerimiz onların örneği timsalidir. Hepsini, bütün gençlerimizi alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum. Yarının Türkiye'si gençlerimize emanettir" diye konuştu.

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer siyasi partilerin temsilcileri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KTÜ Rektör Yardımcısı Cemil Rakıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurumlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TRABZON