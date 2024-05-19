Trabzon\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı. Gençlerin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurgulayan Başkan Genç, onların enerjisi ve azmiyle ülkenin daha da yükseleceğini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Füsun Terzioğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç: "Bağımsızlık ateşinin yandığı gün"

19 Mayıs'ın anlam ve önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı ve milletimizin bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Bu anlamlı günde, gençlerimizin coşkusu ve enerjisiyle bir kez daha Cumhuriyetimizin temellerinin nasıl atıldığını hatırlıyoruz. Gençlerimizin bu mirasa sahip çıkarak, geleceğe umutla bakmaları bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Onların enerjisi ve azmiyle ülkemiz daha da yükselecek. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON