Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı. Gençlerin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurgulayan Başkan Genç, onların enerjisi ve azmiyle ülkenin daha da yükseleceğini ifade etti. Trabzon'da düzenlenen etkinliklere Trabzon Valisi, üniversite rektörleri, İl Gençlik ve Spor Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19.05.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı. Gençlerin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurgulayan Başkan Genç, onların enerjisi ve azmiyle ülkenin daha da yükseleceğini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Füsun Terzioğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç: "Bağımsızlık ateşinin yandığı gün"

19 Mayıs'ın anlam ve önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı ve milletimizin bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Bu anlamlı günde, gençlerimizin coşkusu ve enerjisiyle bir kez daha Cumhuriyetimizin temellerinin nasıl atıldığını hatırlıyoruz. Gençlerimizin bu mirasa sahip çıkarak, geleceğe umutla bakmaları bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Onların enerjisi ve azmiyle ülkemiz daha da yükselecek. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Gençlik, Trabzon, Spor, Yerel, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:49:34. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement