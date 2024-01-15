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Trabzon'da çöp kamyonu alev alev yandı - Son Dakika
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Trabzon'da çöp kamyonu alev alev yandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan çöp kamyonu, oteller bölgesi önünde aniden çıkan yangın sonucu dakikalar içinde küle döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

15.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:11
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Kamyon alev alev yandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Konakönü mevkiinde belediyeye ait bir çöp toplama aracı yanarak dakikalar içinde küle döndü.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki oteller bölgesi önünde bulunan çöp kamyonu ön kısmında aniden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir yangın çıktı. Yangının ardından araç dakikalar içinde yanarken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Trabzon\'da çöp kamyonu alev alev yandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da çöp kamyonu alev alev yandı - Son Dakika
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