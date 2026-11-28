Trabzon'da Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu'nu birbirine bağlayacak ulaşım projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çukurçayır'dan Değirmendere'ye bağlanan yolda yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları dikkat çekerken, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Havadan çekilen görüntülerde, metrelerce uzanan araç kuyruğu projenin önemini ortaya koyarken Değirmendere Viyadüğü tamamlanmasıyla trafiğin rahatlaması umuluyor.

Trabzon'da yapımı son aşamaya gelen Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki ulaşımı sağlayacak proje kapsamında inşa edilen Değirmendere Viyadüğü'nde çalışmalar hız kazandı. Bir yandan viyadüklerin yapımı sürerken diğer yandan proje kapsamında gerçekleştirilen altyapı imalatlarında da son aşamaya gelindi.

Toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki bağlantı kollarından oluşan Değirmendere Viyadüğü'nde fore kazık ve plastik kazık imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Proje kapsamında 721 adet ve toplam 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık imalatı gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla Değirmendere ve Maçka Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Özellikle Maçka Vadisi'nden güney yönünden gelen araç trafiğinin tünel ve viyadükler aracılığıyla doğrudan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştırılması planlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan uzun araç kuyruklarının sona ermesi ve ulaşımın daha akıcı hale gelmesi amaçlanıyor.