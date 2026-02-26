Trabzon'da Göçük Altında Kalan İş Makinesi Operatörü İtfaiye Ekiplerinin Operasyonuyla Kurtarıldı

(TRABZON) - Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesinin içinde bulunan operatör, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde özel bir şirketin inşaat için yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz yönetimindeki iş makinesi toprak altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin anında ve koordineli müdahalesiyle toprak altındaki iş makinesinde mahsur kalan Mustafa Karpuz bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Göçüğün meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alındı.
