Trabzon'da Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Hacı Adayları Uğurlandı

Trabzon\'da Hacı Adayları Uğurlandı

Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla yolculuklarına çıkarıldı. Programa katılanlar arasında yetkililer ve hacı adaylarının aileleri de yer aldı.

03.05.2025 16:24  Güncelleme: 16:30
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Trabzon'da hac farizasını yerine getirecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Trabzon İl Müftülüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek olan hacı adayları için 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yapılan dualarla devam etti. Trabzon'dan bu yılın 846 kişilik ilk hac kafilesinin uğurlandığı programa Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın, hacı adayları ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, hacılık ibadetinin önemine vurgu yaparak, "Cenab-ı Allah'ın bizlere nasip ettiği en kıymetli anlarından birindeyiz. Şu anda mübarek yolculuğun arifesindesiniz. Cenab-ı Allah'ın kutsal kıldığı mekanlara, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) ziyarete, hac vazifesini ifa etmek üzere yola çıkmak üzeresiniz. Sizleri böyle güzel bir programla uğurlamak bizler için de büyük bir mutluluk" dedi.

"Hac ibadeti sadece bir yolculuk değil, manevi hayatımızda önemli bir dönüm noktasıdır" diyen Başkan Genç, "Bu vesileyle, Kabe-i Muazzama'da, Cenab-ı Allah'ın evinde, kıblemize yöneldiğimiz o mübarek mekanda sizlerden özellikle dua istirham ediyorum. Elbette tüm İslam alemi için Ama özellikle, siz bu kutsal vazifeye selametle hazırlanırken, Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyor. Katil İsrail'in soykırımı altında inim inim inliyorlar. Orada kan, gözyaşı ve tarifsiz bir zulüm var. Bu yüzden dualarınızda lütfen Gazze'yi, oradaki mazlum kardeşlerimizi de unutmayın. Cenab-ı Allah onlara da kurtuluş nasip eylesin, yar ve yardımcıları olsun inşallah. Cenab-ı Allah sağ salim bir şekilde bu kutlu yolculuğu tamamlamanızı, haccınızı hakkıyla eda etmenizi, mübarek toprakları layıkıyla ziyaret etmenizi nasip eylesin. Yolunuz açık, dualarınız kabul olsun" ifadelerini kullandı.

Program Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve yapılan ikramlarla sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika

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