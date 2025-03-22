Trabzon'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü yaptı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelerek Meydan Parkı'na yürüyen vatandaşlar gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü yaptı. Vatandaşlar yürüyüş esnasında "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Topluluk adına konuşan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, şunları kaydetti:

"Biz bu operasyonu yok edeceğiz, biz zorbalara boyun eğmeyeceğiz"

"Halka ait olan belediyelere kayyum atadılar, bu ülkede emeğin hakkını aradığı için sendikacıları hapislere tıktılar. Bizden susmamızı istiyorlar susamayız, eyvallah diyemeyiz, boyun eğemeyiz. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız buna hakkımız yok dostlar. Bu pankartın önünde 'Herkes için iş, herkes için aş, insan onuruna uygun bir yaşam, emekten yana hakça bir düzen için bir aradayız' yazıyor. İşte biz herkes için 85 milyon insan için iş, aş, güvenli bir gelecek, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve emekten yana bir ülke arzu ediyoruz. Bu ülkede açlık sorunu var, bu ülkede sefalet sorunu var, bu ülkede yoksulluk sorunu var, bu ülkede eşitsizlik, sömürü, ayrıştırma, toplumu birbirinden ayırma var. Artık halkımızın canına tak dediği için meydanlardayız.

Yaşadığı derin bunalım karşısında halkımızın insanca bir yaşam ve insanca bir düzen anlayışının umudu olduğu için İmamoğlu'na bir operasyon düzenleniyor unutmayalım bunu. Halkımız ihtiyaçlarını, özlemini, eşitsizliğin, adaletsizliğin, sömürünün, yoksulluğun ve sefaletin karşısında başka bir düzen aradığı içindir ki meydanları dolduruyor. İşte İmamoğlu bu anlayışın ve bu insanların sembolü olduğu için hukuksuzca bir operasyona maruz bırakılıyor ama bu operasyon 85 milyon insana yönelik yapılmış bir operasyondur. Biz bu operasyonu yok edeceğiz, biz zorbalara boyun eğmeyeceğiz. Bu adil olmayan düzeni mutlaka değiştireceğiz."