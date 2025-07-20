Trabzon\'da Klasik Araçlarla Düğün Coşkusu

Trabzon'da klasik araçlardan oluşan düğün konvoyu görenleri hayran bıraktı.

Hayatını Özgenur Bekar ile birleştiren klasik otomobillere merakı olan Gökhan Değermenci'nin düğün alayına arkadaşları da onlarca klasik otomobiller ile katıldı. Alayda tır ve minibüs tarzı araçların da olduğu ve değeri milyonları bulan klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyu, vatandaşları hayran bıraktı.

Düğün sebebiyle böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten damat Gökhan Değermenci, "Düğünümüz sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından dostumuz, arkadaşımız klasik araçlarıyla buraya geldi. İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir ve tüm Karadeniz Bölgesi'nden araçlar olmak üzere geniş bir topluluk şu anda burada. Klasik otomobil çocukluğumdan beri benim için var olan bir tutku. Yaklaşık 10 adet kendimize ait klasik otomobilimiz var. İmpala'lar, Magirus'lar ve Tofaş grubu araçlarımız mevut. Burada şu an sayamayacağım kadar araç var. Gelen tüm dostlarımın hepsinin ayağına sağlık" dedi. - TRABZON