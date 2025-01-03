Trabzon'da Sanayi Sitesi Taşınmasına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da Sanayi Sitesi Taşınmasına Tepki

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Trabzon'un Düzyurt Mahallesi'nde, sanayi sitelerinin tarım arazilerine taşınması kararına yöre halkı ve CHP milletvekili Sibel Suiçmez'den ciddi tepkiler geldi. Mahalle sakinleri, tarihi ve tarımsal değerleri olan alanlarının sanayiye açılmasına karşı olduklarını belirtiyor. Şehir plancısı Ercan Şen, hukuki itirazların devam ettiğini ve bölgenin tarım alanı olarak geçmesi gerektiğini vurguladı.

03.01.2025 23:42  Güncelleme: 00:04
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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon'da, sanayi sitesinin tarım arazilerinin bulunduğu alana taşınması kararına yöre halkı tepki gösteriyor. Düzyurt Mahallesi sakinlerinden Emine Genç, "Burada sanayi olmaz. Atalarımız, babalarımız, dedelerimizin yeri. Biz mağduruz, nereye gideceğiz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ne taşımak istediği küçük sanayi siteleri için mahalle halkından tepki geldi. Çoğunluğu fındık bahçeleriyle dolu tarım arazisi olan Düzyurt'taki 670 dönümlük alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması hem mahalle halkının hem de meslek odalarının tepkisini çekti.

Sibel Suiçmez: "Doğru yer saptayın, bizim itirazımız bu yönde"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sanayi sitesinin taşınmasına karşı olmadıklarını ancak doğru yer saptanması gerektiğini belirterek, "Eğer bir yerde vatandaş bir şeyin yapılmasını istemiyorsa yapılmamasından yanayım. Ben halkın yanındayım. Halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Diyoruz ki doğru yer saptayın. Bizim itirazımız bu yönde" diye konuştu.

Şehir plancısı Şen: "Burada sanayi değil ev bile yapamazsınız"

Şehir Plancısı Ercan Şen de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinde bölgenin tarım alanı olarak geçtiğini ve sanayi sitesinin taşınması kararının iptal edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada iki tane hukuk kararı var. Mahkeme kararı var. Net bir şekilde söylüyor. Diyor ki burada ciddi anlamda tarımsal toprak kaybı vardır. Burada sanayi değil ev bile yapamazsınız. Evet doğru bu mahkeme kararı açık, Danıştay'ın kararı bu. Buna argüman olarak karşımıza başka şeyler çıkartılıyor. Evet, üniversitede yapılmış olan bir rapor var, yaptırılmış olan rapor var. Ama unutmayalım üniversitenin raporu bizim mahkeme kararımızdan sonra bizim söylemlerimize göre yapıldı. Yani bizim dediklerimizi karşılamak adına yapılmış bir rapordur. O sırada zaten planlar hazırlanmıştı. Siz aslında bir raporu hazırlarsınız, sonra plan yaparsınız ama zaten plan yapılmıştı. Rapor sonradan hazırlandı. Yani sizin anlayacağınız dille, minareyi çalan kılıfını da koydu üstüne. Şimdi geçerliliğini, hukuki geçerliliğini tartışırız. Biz onu hukuka da taşıdık. O konuda da şu anda ayriyeten devam eden iki tane daha davamız var. Biri idari mahkemede, yerel mahkemede burada, bir de Samsun'da. Dolayısıyla oradan da ümit ediyoruz ki bu bölgedeki bu çalışmayla ilgili bir iptal kararı gelecek. Şu anda Bakanlığın resmi internet sayfasına da girdiğiniz zaman Düzyurt'la ilgili resmi evraklarda burası tarım alanı, bölgeye özel ürün alanı diye geçiyor. Bölge özel ürün alanı Trabzon'da fındık, Rize'de çaydır. Yani demek istiyor ki var olan yaşam alanınızla aynen devam edeceksiniz."

"Hani bizim yerimiz yurdumuz, hani vatanımız"

Yöre halkından Emine Genç, mezarlıklarının bile yıkılacağını ve mağdur olacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanım biz senin vatandaşın değil miyiz? Bizi buradan Belediye Reisi çıkarmaya çalışıyor. Bizi bu sıkıntıdan kurtar. Bizi buradan sürüyor, mezarlarımızı, her şeyi alıyorlar. Böyle bir kanun olmaz. Burada sanayi olmaz. Atalarımız, babalarımız, dedelerimizin yeri. Biz mağduruz, nereye gideceğiz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Sanayi Sitesi Taşınmasına Tepki - Son Dakika

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