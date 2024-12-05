Trabzon'da Toplu Taşıma Şoförlerine Sertifikalı Eğitim - Son Dakika
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Trabzon'da Toplu Taşıma Şoförlerine Sertifikalı Eğitim

Trabzon\'da Toplu Taşıma Şoförlerine Sertifikalı Eğitim

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplu taşıma şoförlerine yönelik düzenlenen eğitim programlarının önemine vurgu yaparak, sertifika alma şartının getirilmesi gerektiğini ifade etti.

05.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:57
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplu taşıma şoförlerine verilen eğitimlerin önemli olduğunu belirterek "Eğitimlerin sonunda bütün şoför esnafımıza sertifika veriyoruz. Onu almayanın çalışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da, toplu taşıma araçlarını kullanan şoförler için düzenlenen eğitim programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Taşıma Yönetmeliği gereği şehir genelinde toplu taşıma aracı kullanan şoför esnafına yönelik eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Genç, "Toplu taşımadaki 6 bini aşkın şoför esnafımıza eğitim programı ile birlikte taşıma standardı belgesi oluşturmak istedik. İnsan ilişkileri ve iletişim, acil kurtarma ve ilk yardım ile yol ve trafik bilgisi konularında eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar bütün ilçelerimizde 4 bin 500'ün üzerinde şoförümüze bu eğitim verildi. Toplu taşımadaki bütün şoförlerimiz bir esnaftır. Esnaflık önemli bir müessesedir. Maalesef toplumumuzda, 'Bir şey yapamadıysa ver onu dolmuşa, şoförlük yapsın' şeklinde yanlış bir bakış açısı var. Bu bakışı değiştirmemiz lazım. Bizim şoförlerimiz en önemli işi icra ediyor. Canlarımız onlara emanet. Bu kadar kıymetli bir iş. O nedenle bu eğitimler çok önemli" dedi.

Şoför esnafından eğitim faaliyetlerine önem vermelerini de rica eden Başkan Genç, "İlk yardım, trafik ya da sosyal iletişimle ilgili eğitimlerde bu işi ciddiye alalım. En iyisini ortaya koymaya çalışalım. İletişimdeki en önemli unsur beden dilidir. İnsanlarla muhatap oluyorsunuz. Tavrımızla ve davranışımızla yolcumuza önem vermeliyiz. Şoför esnafımız en iyisini yapsın istiyoruz. Bu eğitimlerin sonunda bütün şoför esnafımıza sertifika veriyoruz. Onu almayana çalışma izni vermeyeceğiz, bu konuda da kararlıyız. Çünkü çok önemli bir işi ifa ediyorsunuz. Hepinize bu işe gösterdiğiniz önem nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu tür eğitimlerle işimizi daha iyi yapacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Toplu Taşıma Şoförlerine Sertifikalı Eğitim - Son Dakika

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