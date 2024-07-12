Trabzon\'daki Lösemili Çocuklar Vakfı\'na Kayıtlı Çocuklar ve Anneleri İçin Etkinlik Düzenlendi

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Trabzon'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na kayıtlı çocuk hastalar ve anneleri için, anne-çocuk etkinliği gerçekleştirildi. Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan çocuklar ve anneleri, Tünel Akvaryum ve Seyir Terasını gezdi.

Samsun ve Ankara'dan sosyal hizmet uzmanlarının da eşlik ettiği etkinliğe katılan çocuklar, Tünel Akvaryumdaki balıklar ve diğer deniz canlılarını büyük bir keyif ve ilgiyle izlerken, merak ettikleri konularda görevlilere çeşitli sorular sordu. Tünel Akvaryum'un ardından Boztepe Seyir Terası'nı gezen çocuklar, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti. Sosyal hizmet uzmanı Merve Akman, "Bugün vakfımıza kayıtlı çocuklarımız ve annelerimizle Tünel Akvaryum ve Seyir Terasımızı gezdik. Etkinliğimizde yanımızda olan, katkı ve destek veren, çocuklarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan Ortahisar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gezi programında çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Kaya, Trabzon'da 100'e yakın lösemi tedavisi gören çocuğun bulunduğunu belirterek tedavi süreçlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Lösemi tedavisinde hijyen ve izolasyonun önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Sizlerden aldığım bilgiye göre Trabzon'umuzda yaklaşık 100'e yakın lösemi tedavisi gören yavrumuz var. Devletimiz elinden gelen imkanları seferber ediyor ama Trabzon'umuzda maalesef bu anlamda bir yetersizlik olduğunu biliyoruz. Tıp Fakültesi Hastanesi bu konuda gayret ediyor ama imkanları kısıtlı. Bir odada iki-üç yavrumuzun arasına perdeler çekilerek tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet. Dolayısıyla daha güçlü hastanelerle yavrularımıza çok daha hijyenik ve izole şartlarda hizmet verebilir. Çünkü bu hastalığın kötü yanlarından biri, enfeksiyon riskinin yüksek olması, bağışıklığın zayıflaması ve ona bağlı olarak da hastalanma riskinin çok yüksek olması. Dolayısıyla hijyenik şartlarda, izole şartlarda çocuklarımızın tedavi olması çok önemli" dedi.

Verilen mücadelenin önemine vurgu yapan Başkan Kaya, bu mücadelede sürekli yanlarında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Trabzon'umuzda bir çocuk hastanesi yapılıyor, umarım orada lösemili yavrularımız çok daha iyi şartlarda tedavi görebilir. Ayrı hastanelerde tedavilerinin olması mümkün. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde olduğu gibi tedavi görebilecekleri imkanlar olur. Ben yavrularımıza sağlık ve güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. LÖSEV'in burada sloganı var, ne diyor? 'Biz kazanacağız' diyor. İnşallah sevgi, iyilik ve umut kazanacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bize bu anlamda nerede, ne zaman ihtiyacınız olursa, yanınızda olduğumuzu biliniz."

Başkan Kaya geziye katılan çocuklarla birlikte yemek yedi, çeşitli hediyeler verdi. - TRABZON