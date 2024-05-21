Trabzon'dan Filistin'e 3 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Gönderildi - Son Dakika
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Trabzon'dan Filistin'e 3 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Gönderildi

Trabzon\'dan Filistin\'e 3 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Gönderildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı iş birliğinde İsrail'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle büyük kıtlık yaşanan Gazze'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi. Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliama dur demenin gerekliliğine vurgu yaparak, yardımların Filistin'deki kardeşlere ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

21.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
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Trabzon'dan Filistin'e 3 tır dolusu gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı iş birliğinde İsrail'in 8 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım yaşayan büyük kıtlığın yaşandığı Gazze'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi. Tırların yolculuğu öncesi düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Hayrat Vakfı Trabzon İl Başkanı Said Acar ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek "Şu bir gerçek ki, dünyanın gözü önünde bir katliam işleniyor ve bu katliama birilerinin dur demesi gerekiyor. Birileri denildiği zaman hiç kimse arkasına ya da havalara bakmasın. Bu ben olmalıyım demeliyiz. Şu an burada, 'Bu ben olmalıyım, bu zulmü durdurmaya gayret eden ya da zulme uğrayanların sıkıntılarını gidermeye gayret eden kişi ben olmalıyım' diyenlerin hazırlamış oldukları yardım tırlarını gönderiyoruz. Bu tırların dolmasında ve yardımların Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Hayrat Vakfı Trabzon İl Başkanı Said Acar ise "Biz biliyorsunuz medeniyetimiz ve dinimizin gereği olarak nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa hep onun yardımına koştuk. Gerek Osmanlı gerek Selçuklu gerekse Türkiye Cumhuriyeti olarak nerede bir mazlum varsa hep imdadına yetiştik. Bizim medeniyetimizde yardımlaşma vardır. Filistin'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yardım tırları düzenlenen törenin ardından dualarla yola çıktı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'dan Filistin'e 3 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'dan Filistin'e 3 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Gönderildi - Son Dakika
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