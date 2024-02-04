Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2023 yılında 76 acil durum olayına müdahale etti

Yerel

Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2023 yılı içerisinde toplam 76 vakaya müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2023 yılı içerisinde arama kurtarma açısından 10 kaybolma, 3 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer), 31 mahsur kalma, 24 ulaşım ve taşımacılık kazaları, 1 yapısal çökme, 3 boğulma, 1 heyelan, 2 yangın ve 1 diğer olay olmak üzere toplam 76 acil durum olayı ihbarı aldı. AFAD ekipleri bu olaylardan 130 kişiyi sağ kurtarırken, 19 kişi bu olaylarda hayatını kaybetti. 2023 yılında Trabzon genelinde 87 adet heyelan, 20 adet kaya düşmesi, 15 adet sel- su baskını ve taşkın olmak üzere toplam 122 adet afet etüdü yapılırken, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 40 kamu, 52 okul, 5 özel sektör, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 2 Yurt ve 2 Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 180 bin 129 kişiye afet farkındalık ve okul afet farkındalık eğitimleri, bin 879 kişiye yangın ve ilk yardım farkındalık eğitimleri verdi.

Öte yandan Trabzon AFAD ekipleri, 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman ve sonrasında Hatay illerinde arama kurtarma faaliyetlerine de katıldı. - TRABZON