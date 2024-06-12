Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Protesto Etti

Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Açıklamada, müfredatın laiklik, bilimsellik ve demokrasiye aykırı olduğu belirtilerek, müfredatın geri çekilmesi ve uygulanmaması talep edildi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise iktidarın demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

12.06.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etti. Açıklamada, "20 yıldır yaptıklarını adeta taçlandırırcasına karanlık bir müfredatı laikliğin, bilimselliğin, demokrasinin esamesinin okunmadığı bir müfredatı bu memleketin çocuklarına, halkına reva görüyorlar. Ama yok bu müfredatı geri çektireceğiz, bu müfredatı uygulatmayacağız" denildi.

Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son buldu. Topluluk adına açıklama yapan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, şunları söyledi:

"Bu müfredatı uygulatmayacağız"

"Bugün Türkiye'nin her yerinde gençlerimizin umutları, hayalleri ve nasıl bir geleceği kucaklayacağı ile ilgili taleplerimizi ama her şeyden evvel irademizi alanlara sığmayacak bir şekilde ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Siyasi iktidar, hükümet olduğu tarihten bu güne kadar adeta ilmek ilmek dokuyarak memleketin eğitim sistemini gericileştirdi, piyasalaştırdı, bilimden ve laiklikten uzaklaştırdı. Şimdi de yıl 2024 olduğu bir zaman diliminde bir kez daha 20 yıldır yaptıklarını adeta taçlandırırcasına karanlık bir müfredatı laikliğin, bilimselliğin, demokrasinin esamesinin okunmadığı bir müfredatı bu memleketin çocuklarına, halkına reva görüyorlar. Ama yok bu müfredatı geri çektireceğiz, bu müfredatı uygulatmayacağız."

"Bu iktidarın hedefi demokratik, laik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmaktır"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise şunları söyledi:

"Bu iktidarın derdi çocuklar değil, bu iktidarın derdi kadınlar değil, bu iktidarın derdi bu ülkenin geleceği değil. Bu iktidarın derdi çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamaktan onur duyduğu, kıvanç duyduğu bir ülke onlara bırakmak değil. Samimi olalım hepimiz biliyoruz ki bu iktidarın hedefi demokratik, laik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmaktır."

Kaynak: ANKA

Türkiye Yüzyılı, Milletvekili, Demokrasi, Türkiye, Trabzon, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi
21:19 Van’ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 00:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement