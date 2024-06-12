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(TRABZON) - Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etti. Açıklamada, "20 yıldır yaptıklarını adeta taçlandırırcasına karanlık bir müfredatı laikliğin, bilimselliğin, demokrasinin esamesinin okunmadığı bir müfredatı bu memleketin çocuklarına, halkına reva görüyorlar. Ama yok bu müfredatı geri çektireceğiz, bu müfredatı uygulatmayacağız" denildi.

Trabzon Müfredatı Geri Çekin Platformu, yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son buldu. Topluluk adına açıklama yapan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, şunları söyledi:

"Bu müfredatı uygulatmayacağız"

"Bugün Türkiye'nin her yerinde gençlerimizin umutları, hayalleri ve nasıl bir geleceği kucaklayacağı ile ilgili taleplerimizi ama her şeyden evvel irademizi alanlara sığmayacak bir şekilde ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Siyasi iktidar, hükümet olduğu tarihten bu güne kadar adeta ilmek ilmek dokuyarak memleketin eğitim sistemini gericileştirdi, piyasalaştırdı, bilimden ve laiklikten uzaklaştırdı. Şimdi de yıl 2024 olduğu bir zaman diliminde bir kez daha 20 yıldır yaptıklarını adeta taçlandırırcasına karanlık bir müfredatı laikliğin, bilimselliğin, demokrasinin esamesinin okunmadığı bir müfredatı bu memleketin çocuklarına, halkına reva görüyorlar. Ama yok bu müfredatı geri çektireceğiz, bu müfredatı uygulatmayacağız."

"Bu iktidarın hedefi demokratik, laik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmaktır"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise şunları söyledi:

"Bu iktidarın derdi çocuklar değil, bu iktidarın derdi kadınlar değil, bu iktidarın derdi bu ülkenin geleceği değil. Bu iktidarın derdi çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamaktan onur duyduğu, kıvanç duyduğu bir ülke onlara bırakmak değil. Samimi olalım hepimiz biliyoruz ki bu iktidarın hedefi demokratik, laik, sosyal hukuk devletini ortadan kaldırmaktır."