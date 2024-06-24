Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Atatürk Resmine Yapılan Saldırıyı Lanetledi - Son Dakika
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Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Atatürk Resmine Yapılan Saldırıyı Lanetledi

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Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Of ilçesinde Atatürk resmine yapılan saldırıyı kınayarak, bu olayın üzüntü verici olduğunu belirtti.

24.06.2024 11:36  Güncelleme: 11:41
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(TRABZON)- Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Of ilçesinde Atatürk resmine yapılan saldırıya tepki göstererek, "Bize bu toprakları vatan yapan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine yapılan saldırıyı lanetliyorum" dedi.

TrabzonOrtahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Of İlçe Stadyumu'ndaki reklam panosunda yer alan Atatürk görseline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Of İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ADD Trabzon Şube Başkanı Arif Atalay ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Saldırı yapılması gerçekten çok üzüntü vericidir"

Yaşanan olayın Trabzon ve Of adına son derece üzüntü verici olduğunun altını çizen Kaya, şunları söyledi:

"Of'a sıklıkla geliyorum ama bu sefer üzülerek geldiğimiz bir ziyaretteyiz. Of gibi, bu boğaz gibi önemli bir bölgede, kurtuluşun mücadelesini vermiş önemli bir bölgede, cumhuriyet, vatan, bayrak mücadelesi vermiş bir bölgede, bu toprakları bizlere vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine saldırı yapılması gerçekten çok üzüntü vericidir. Trabzon'umuzun, yani İstikbal gazetesiyle milli mücadeleye öncülük etmiş, Faik Ahmet Barutçu ile burada milli mücadeleyi örgütlemiş bir ilde, Atatürk'ün posterine bir saldırı yapılması gerçekten kahredicidir. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Of adına, Trabzon'umuz adına, hepimiz adına bunu burada konuşuyor olmaktan çok üzüntü duyuyorum.

"Atatürk diyoruz, bu öyle sıradan bir sıfat değildir"

Cehalet her yerdedir, bizlerin görevi o cehalete gerçekleri anlatmak, onlara Atatürk'ün kim olduğunu doğru öğretmektir. Öğrenememişler demek ki! Atatürk diyoruz, bu öyle sıradan bir sıfat değildir. Atatürk, Türkün atası, Türk milletinin atası, hepimizin atası demektir Atatürk. Atasına, anasına, babasına, dedesine, büyüğüne saygısızlık yapan insandan kimseye fayda gelmez. Birimizin büyüğü, evladına, çocuğuna bir daire bıraktığı zaman ona minnetler, övgüler düzüyoruz ama koskoca bir vatanı bize bırakan Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet edebiliyorlar, lanetliyorum. Boğazım düğüm düğüm. Kabul edemiyorum. Sana bir daire bırakana, 50 metrekare arsa bırakana günlerce dua ediyorsun, ama sana koskoca bir vatan bırakana bunu yapıyorsan, sen hainsin, sen vicdansızsın, sen alçaksın."

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Atatürk Resmine Yapılan Saldırıyı Lanetledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Atatürk Resmine Yapılan Saldırıyı Lanetledi - Son Dakika

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