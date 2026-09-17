Trabzon Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Trabzon Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı

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Trabzon Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı
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Trabzon Şehir Hastanesi'nde açılış sürecinin hızlandırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hastanede 8 bin personelin çalışacağı, bunun yaklaşık 700'ünün uzman doktor olacağı belirtildi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Şehir Hastanesi'nde açılış sürecinin hızlandırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Koordinasyon Toplantısı; TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane binası önünde daha sonra açıklama yapıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin yakından takip ettiği, hakikaten dünyanın en modern sağlık altyapısını oluşturacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde de toplantımızı gerçekleştirdik. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Yapısal anlamda hastanemizin inşaat kısımları ve yapısal anlamda bütün eksikler giderildi. Şimdi cihazlar, donanımların yerleşimleri, alım süreçleri devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da personel tedarik süreçleri de devam ediyor. Tabii böyle bir kıymetli eseri şehrimize kazandırmanın heyecanlı bir taraftan yaşanırken bir taraftan da tabii yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Özellikle 8 bin personelin çalışacağı, yaklaşık 20 bin üzerindeki insan hareketinin olacağı, yaklaşık 5 bine yakın bir araç hareketinin olacağı devasa bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah bunları en güzel şekilde, en planlı şekilde sona getirmek için de bu koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz için alım süreçleri devam ediyor. Özellikle teknik donanım anlamında siparişler verildi. Bir taraftan tedarikleri sağlanıyor, bir taraftan yerleşimleri tamamlanıyor. Bir taraftan da personel tedarik için KPPS üzerinden alacak elemanlar planlaması yapıldı. Bunlar devam ediyor. Bir taraftan da İŞKUR'dan alacağımız, 1500 üründeki çalışma arkadaşımızın alım süreçleriyle ilgili takiplerimizi devam ediyoruz. Onlar bir taraftan devam ediyor. Yani temizlik personelinden, güvenliğinden, hemşerisinden, sekreterinden, doktorundan bütün hepsi gündemimizde ve bunların tedarik süreçleri bir taraftan devam ediyor. 8 bin personel ve bunun yaklaşık 700'ü de uzman personel doktor olarak çalışacaklar. Bunlar çok kıymetli. İnşallah bunları kısa zamanda en iyi şekilde, dört başı mamur bir hale getirdiğimizde hastanemizi inşallah faaliyete gerçekleştireceğiz."

"ŞEHİR HASTANEMİZİ TAMAMLAMA AŞAMASINDAYIZ"

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise şöyle konuştu:

"Bugün şehrimizde yapımı tamamlanma aşamasında olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda yapılan yatırımlardan başında gelen sağlık yatırımımız, şehir hastanemizin tamamlama aşamasındayız. Tabii vatandaşlarımıza bu kadar hizmet kalitesini sunarken, kurgu aşamasında riskleri bertaraf etmek adına, öngörerek bütün planlamaları, bütün paydaş kurumlarımızla yapıyoruz. Şehir güvenliğinden ulaşımına, bütün sektörler bir arada bugün sizlerle beraber planlamalarını yaptık. Bu konuda görünmeyen arka planda çok kıymetli çalışma yapan büyükşehir personellerimize, emniyet birimlerimize, sağlık birimlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Özellikle inşaatın hızlı bir şekilde yapımında emeği olan firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz için yeni bir hizmeti kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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