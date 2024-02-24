Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
24 Şubat Trabzon'un kurtuluşu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu törende yaptığı konuşmada, 24 Şubat'ın Anadolu'nun topyekün kurtuluşuna giden yolun önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, "Trabzon'umuzun, tüm Trabzonluların kıyamını, bu tarihi gününü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbinin muazzez ve mukaddes hatıralarını hürmetle yad ediyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla yoğurdukları vatan toprağında ebedi uykularına dalmış ecdadı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Trabzon'un, İstiklal Harbi tarihinde çok önemli bir mevkisi olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Zira bu hayat memat mücadelesinin ruhunu teşkil eden silah ve cephanenin büyük bir bölümü, Trabzon yolu ile cepheye nakledilmiştir. Batı cephesi kurulur kurulmaz yurdu müdafaa eden ordu, topunu tüfeğini Trabzon yolundan beklemiş, denizden yapılan bu zahmetli nakliyat boşalma iskelelerinde kağnılara, katırlara ve develere yüklenerek bozkırların ötesine taşınmıştır. Trabzon halkı, kurtuluş yıllarında da fedakarca tarihi rolünü üstlenmiş ve 106 yıl önce bugün Türkiye'mizin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açmıştır. Trabzon'un yiğit ve cesur delikanlıları ordunun muhtelif sınıflarında nefer olarak düşmanla çarpışmış, Trabzon alayı istiklal harbimizin en çetin savaşlarında kahramanlıklarıyla temayüz etmiştir" diye konuştu.
Yarı maraton 'Yeşil adımlar temiz gelecek' sloganıyla koşulacak
Sözlerinin sonunda Trabzon'un 106. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon Yarı Maraton'un 44.'sünü düzenleyeceklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, "Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 'Yeşil adımlar, temiz gelecek' sloganıyla yarın gerçekleştirilecektir. Buradan spor yapmayı seven herkesi maratona katılmaya davet ediyorum. Bu duygularla Trabzon'umuzun işgalden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü tekrar kutluyor, siz kıymetli hazirunu saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Konuşmaların ardından Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri etkinliklerini sergiledi. Programda ilkokul resim, ortaokul şiir, lise kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tarafından ödül takdim edildi. - TRABZON
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