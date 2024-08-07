Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin en büyük cami ve külliyesi inşaatını inceledi

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde Devlet eski Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yaptırılan cami ve külliye inşaatında son durumunu yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, inşaat alanını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında proje yetkililerinden kapsamlı bilgiler aldı. Vali Yıldırım'a inşaatın mevcut durumu ve gelecek aşamaları hakkında ayrıntılı sunum yapılırken, yetkililer caminin mimari özellikleri, kullanılan malzemeler ve uygulanan tekniklerle ilgili Vali Yıldırım'a detaylı bilgi verdi.

Cami inşaatının, planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ve yakın bir gelecekte tamamlanarak hizmete açılacağı bildirildi. - TRABZON