Trabzonspor'a Van'dan Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzonspor'a Van'dan Tepki

Samsunspor'a mağlup olan Trabzonspor, Van'daki taraftarlarından olumsuz tepki aldı.

05.01.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un, Samsunspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Van'daki taraftarlarının tepkisini çekti.

Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor bugün saat 20.00'da deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'nin bir çok ilindeki taraftarlarından tepki gelmeye başladı. Aldığı mağlubiyetle 14. sıraya düşen Trabzonspor'a bir tepki de Van'dan geldi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Van Trabzonsporlular Derneği, Uzak şehirlerde yaşayan 7'sinden 70'ine bu takıma gönül vermiş insanların bu başarısızlığın manevi yüküyle ezilmesine artık tahammülleri kalmadığını ifade ederek, "Ülkenin her köşesinde ve hatta dünyanın bir çok yöresinde etkisi ve izi olan büyük Trabzonspor'umuzun Van'daki destekçileri ve takipçileri olan biz Van Trabzonsporlular Derneği olarak duygularımızı içtenlikle paylaşıyoruz. Geçmişi kupalarla ve başarılarla dolu bir takım olan Trabzonspor'un şampiyonluk senesinden (2022) sonra aşağı yönlü hızlı bir şekilde azalan ivmesi ve özellikle bu sezon gösterdiği dip performans bizi kalpten yaralamaktadır. Dikkatle incelendiğinde, gelen oyuncular hatalı seçilerek giden oyuncuların yerlerini asla dolduramamışlardır. Hal böyle iken, bu akşam Samsunspor karşısında takım olarak gösterilen düşük performans, isteksiz futbol ve elde edilen mağlubiyet bizi duygusal olarak bitirme noktasına getirmiştir. Puan tablosuna bakıldığında bu durum oldukça açıktır. Mevcut yönetimin Trabzonsporumuzun ekonomik yüklerini azaltması çok değerlidir. Fakat sportif başarı gelmediğinde bunun hiç bir anlamı ve önemi yoktur taraftar gözünde. Dolayısıyla, Trabzonspor'un borcunun azalması şu an için övünülecek bir durum değildir. Trabzonspor'un sahada başarıya ihtiyacı vardır ve bizim gibi uzak şehirlerde yaşayan 7 sinden 70 ine bu takıma gönül vermiş insanların bu başarısızlığın manevi yüküyle ezilmesine artık tahammülü kalmamıştır. Bu minvalde, kıymetli Trabzonspor'umuz daha fazla acziyete düşmeden yönetim ve teknik ekipten sağduyulu davranarak yönetimden ayrılmalarına gönülden arzu ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Samsunspor, Politika, Ekonomi, Futbol, Yerel, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzonspor'a Van'dan Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 01:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'a Van'dan Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.