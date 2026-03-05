Trafik Cezaları Elektronik Sektörü Mağdur Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Trafik Cezaları Elektronik Sektörü Mağdur Ediyor

05.03.2026 12:04
Mehmet Üzen, yeni trafik yasasının ses ve görüntü cihazları sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

(MANİSA) - Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmez Üzen, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin yeni düzenlemenin sektörü ve vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, "Yeni yasaya göre araçlara uygulanan ses ve görüntü cihazları satışı serbest ancak araçlara uygulanması ve bulundurulması yasaktır. Bu kanun maddesi ses ve görüntü cihazları mesleğini icra eden esnafımızın işini baltalamaktadır. Bu yanlıştan bir an önce geri dönülmeli ve bu kanun maddesi revize edilmeli" dedi.

Mehmet Üzen, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin yeni yasada yer alan araçlarda şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve kullanılması halinde 21 bin TL idari para ve 30 gün süreyle aracın trafikten men cezası düzenlemesine tepki gösterdi. Üzen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni trafik yasasına göre araçlarda sonradan uygulanan ses, görüntü ve haberleşme cihazı bulunduranlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve bu araçlar 30 gün trafikten menedilecek. Denetimler bugün itibarıyla yurt genelinde başladı. Birçok vatandaşımıza cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu cihazların imalatı ve satışı yasaldır. Montajı yapılan bu ürünlerin araçlara uygulanmasında çevreyi rahatsız etmeden kullanılması herhangi bir engel teşkil etmemektedir."

Yeni yasaya göre araçlara uygulanan ses ve görüntü cihazları satışı serbest ancak araçlara uygulanması ve bulundurulması yasaktır. Bu kanun maddesi ses ve görüntü cihazları mesleğini icra eden esnafımızın işini baltalamaktadır. Bu yanlıştan bir an önce geri dönülmeli ve bu kanun maddesi revize edilmeli. Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak kamu düzeninin yanındayız. Şehir içlerinde yerleşkelerde yüksek sesle müzik dinleyenleri cezai işlem uygulansın, tabii ki biz buna karşı değiliz. Vatandaş kimseyi rahatsız etmeden aracında kaliteli müzik dinlemesi gayet doğal bir durumdur. Sektörümüzü ve kullanıcıları ilgilendiren bu konu hakkında bu kanun maddesinin değiştirilmesiyle ilgili oda olarak raporlarımızı hazırlıyoruz ve TBMM'ye sunacağız. Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak gerekli resmi girişimler başlatılarak, ilgili kurum ve mercilerle temaslar sağlanacaktır. Camiamızın haklarının korunması ve uygulamalarda adalet ile standart birliğinin sağlanması adına tüm yasal adımlar kararlılıkla atılacaktır."

Kaynak: ANKA

Trafik, Yerel, Son Dakika

12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
