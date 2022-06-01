Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi - Son Dakika
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Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi

01.06.2022 17:07
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçe merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçe merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede Soğukkuyu ve Çatalköprü mevkilerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Havaların da ısınması ile birlikte artan motosiklet kullanımı sonrasında denetimleri de sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kasksız motosiklet kullanımı başta olmak üzere yaya önceliği gibi konularda sürücüleri bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Gün içerisinde yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanan ve evrak eksiği bulunan motosiklet sürücüleri ise ceza yemekten kurtulamadı.

İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ekiplerinin yanı sıra hem hava destekli hem de KGYS marifetiyle yapılan denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı gibi kural ihlalleri de denetleniyor. - AYDIN

Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi
Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi

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YORUMLAR
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68 yıl hapis cezası vardı, Aydın polisi yakaladı 68 yıl hapis cezası vardı, Aydın polisi yakaladı 26 yıl öğretti, 32 yıldır öğreniyor 26 yıl öğretti, 32 yıldır öğreniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik ekipleri önce denetledi, sonra bilgilendirdi - Son Dakika


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