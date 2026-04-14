Trafik Kazası Davası Başladı

(DENİZLİ) - Denizli'de 23 Kasım 2025'te kullandığı otomobille ani manevra sonucu çarptığı motosikletli Murat Can Pekeroğlu'nun (25) ölümüne neden olmakla suçlanan Selman San'ın (26) 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Selman San, müştekiler Pekeroğlu'nun anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan San, suçlamaları reddetti.

Baba Mustafa ve anne Makbule Pekeroğlu ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve tutuklanmasını istediklerini bildirdi.

Hakim, sanığın tutuklanması talebinin reddine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

"Hüsrana uğradık"

Baba Mustafa Pekeroğlu, duruşmanın ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "sanığın tutuklanmasını beklediklerini" bildirerek, "hüsrana uğradıklarını" söyledi.

Pekeroğlu, "Utanmasalar Murat Can'ı suçlayacaklar. Zaten suçluyorlar 'Evet, gelip arabaya o çarptı' diyorlar. 'Ben ses duymadım' diyor" ifadesini kullandı. Sanığın önceki ifadesinde "Ben ses duydum, duyar duymaz frene bastım" dediği yerle, oğlunun sürüklediği yer arasında 12,5 metre bulunduğunu anlatan Mustafa Pekeroğlu, şöyle konuştu:

"Buna rağmen tutuklanmadı. 'İlk müdahaleyi ben yaptım' diyor ama ilk oraya giden Murat Can'ın kurye arkadaşları var. Onlar bazı görüntüler çekmişler. 8-9 saniyelik kısa bir görüntü ama müdahale etmediğini, kendini savunmaya geçtiğini gösteriyor. 'Dönecek miydi, kaydı mı?' gibi şeyler söylüyor. Müdahale eden başka bir sağlıkçı var, o ise hiçbir şey yapmıyor. Ne bir panik var ne başka bir şey. Bilirkişi raporuna itiraz ediyorlar. 'Motorda hasar yoktu' diyorlar. Fotoğraflarda hasar görünmüyor diyorlar ama motor binilecek halde değil. Kaskta izler var. 'Eğer araba Murat Can'ı sürüklemiş olsaydı sallanması, sarsılması lazımdı' diyorlar. Oysa çocuğun kafasında kask var, kask yerdeki ızgaralara gelinceye kadar kaymış. Izgarada kask çıkıyor ve kafasından darbe alıyor oğlumuz. Bu yüzden ölüm gerçekleşiyor zaten. Kan kaybı, beyin hasarı, hepsi var."

Biz adalet istiyoruz. Bunları görsünler. Tutuklanmasını istiyoruz. Böyle biri topluma faydalı olamaz, böyle bir doktor topluma faydalı olamaz. Biz bu noktadayız."

Keşif yapılacak, bilirkişi raporu alınacak

Ailenin avukatı Kürşat Akyol da hakimin olay yerinde keşif yapılmasına ve bununla birlikte bilirkişi raporu alınmasına karar verdiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Aile acılı, ister istemez. Biz de hukuki olarak sürecin takipçisiyiz. İddia makamı sanığın taksirle öldürmeden yargılanması gerektiğine dair bir iddianame düzenledi. Sanık şu ana kadar tutuksuz. Hem bizim hem de ailenin, normal bir trafik kazasında tam kusur ve asli kusur halinde kişi nasıl tutuklu yargılanıyorsa, bu dosyada da tutuklu yargılanması gerektiği yönünde talebi oldu. Ancak mahkeme bu aşamada sanığın tutuklu yargılanması talebimizi reddetti. Keşifte mahkeme, bilirkişilerle birlikte olay yerini inceleyecek. Daha sonra bilirkişi raporu gelecek. Yargılama süreci devam ediyor."

Ailenin yakınları, adliye önünde, üzerinde "Murat Can için adalet, kaza değil cinayet" yazısı bulunan Murat Can Pekeroğlu'nun fotoğraflarını taşıdılar.

İddianamede sanık Selman San'ın, "caddede seyri esnasında, dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde sola dönüş manevrası yaptığı ve kazaya sebebiyet verdiği" ifade ediliyor. San'ın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.