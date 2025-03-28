Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Baba Organlarını Bağışladı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Baba Organlarını Bağışladı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Baba Organlarını Bağışladı

Bursa'da trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Yavuz Belik, 1 haftalık tedavi sonrası hayatını kaybetti.

28.03.2025 10:44
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Yavuz Belik'in organlarının bağışlandığı belirlendi. Genç adamın 3 ay önce çocuğu olduğu belirlendi.

Kaza 19 Mart sabah 10.30 sıralarında Yenişehir'in Marmaracık köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yavuz Belik (27) idaresindeki 16 L 5604 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurullah A. (58) idaresindeki 43 AEJ 943 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi ve sürücü Yavuz Belik araç içinde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, otomobildeki sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Yavuz Belik sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 haftalık yaşam mücadelesine yenik düştü

Yoğun bakımda 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası olan Yavuz Belik hayatını kaybetmişti.

Henüz 3 ay önce baba olduğu belirlenen ve Belik ailesinin ikiz oğullarından birisi olan Yavuz Belik'in organlarının bağışlandığı belirlendi. Genç adam Cumartesi günü Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Yerel, bursa, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Baba Organlarını Bağışladı - Son Dakika

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