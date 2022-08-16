Genç Triatletlerden Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret - Son Dakika
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Genç Triatletlerden Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret

16.08.2022 18:16
Genç Triatletlerden Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli triatlet Ata Yahşi anısına Kuşadası Sevgi Plajı’nda düzenlenen “Bölgesel Triatlon Ligi 2. Bölge 2. Etap” yarışında çeşitli dereceler elde eden Kuşadası Belediyespor’un genç triatletleri, Başkan Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli triatlet Ata Yahşi anısına Kuşadası Sevgi Plajı'nda düzenlenen "Bölgesel Triatlon Ligi 2. Bölge 2. Etap" yarışında çeşitli dereceler elde eden Kuşadası Belediyespor'un genç triatletleri, Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Mersin'de geçen nisan ayında Avrupa Triatlon Kupası düzenlenmişti. Milli triatlon sporcu su Ata Yahşi, yarışmadan sonra İzmir'e dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Başarılı sporcunun anısını yaşatmak isteyen Türkiye Triatlon Federasyonu, 7 Ağustos'ta Kuşadası Sevgi Plajı'nda "Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap" yarışını düzenledi. Toplam 135 sporcunun katıldığı yarışlarda, Kuşadası Belediyespor'dan Kayra Alan genç erkekler, Ege Bakış yıldız erkekler, İlhan Yücel ise M1 erkekler kategorisinde birincilik elde etti.

Sporcular, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte Başkan Ömer Günel'i ziyaret etti. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen triatletlere, Kuşadası Belediyespor antrenörü Zerrin Üçkardeşler, Kent Konseyi Spor Meclisi Başkanı Bağdagül Şimşek ve açık su yüzücüsü Yılmaz Yaşuk eşlik etti. Ziyarette sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Günel, sporcuların başarılarının devamını diledi. Kuşadası Belediyespor'un triatlon takımı, 4 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek olan "Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu Final" yarışlarında kenti temsil edecek.

Spora ve sporculara her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirten Günel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nda hiç ayrım yapmadan bütün kulüplerin ihtiyaçlarını karşıladık. Yeri geldiğinde malzeme desteğinde bulunduk. Kuşadası Belediyespor'un antrenörlerini ve sporcuları göğsümüzü kabarttı. Kuşadası'nda çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun farklı dallarına ilgi duyması bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Genç Triatletlerden Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret - Son Dakika

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