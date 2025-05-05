Trafik Kuralları Uygulamalı Öğretildi - Son Dakika
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Yerel

Trafik Kuralları Uygulamalı Öğretildi

Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi.

05.05.2025 20:02
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Trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler

SAMSUN - Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen programlarda, trafik kurallarına uymanın önemi öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması, önlenmesi, karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlallerinin en aza indirilerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 3-9 Mayıs tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Samsun'da Saathane Meydanı'nda stantlar ve eğitici parkurlar kuruldu. Polis, jandarma şapkası ile yeleği giyen minikler hem eğlendi hem öğrendi. Minikler yaya ve okul geçitleri, kavşaklar, trafik levhaları ve ışıklı sinyalizasyon işaretleri bulunan Trafik Eğitim Halısı üzerinde akülü araç sürerek trafik kurallarını öğrendi. Etkinliklerde lise öğrencileri ise sarhoş gözlüğü ile topa vurarak gol atmaya çalıştı. Emniyet kemeri takmadan yapılan sürüşlerde, araç içinde takla atma simülasyonu da uygulandı.

Öğrenciler, uygulamalı olarak bindikleri araçta emniyet kemerinin önemini kavradıklarını ifade ederek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söylediler.

Programda trafik güvenliğinin sağlanmasında başarı gösteren polis ve jandarma ekiplerine başarı belgesi verildi. Programa İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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