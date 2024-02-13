Trafik polisi otobüse yolcu gibi binerek sürücüyü denetledi - Son Dakika
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Trafik polisi otobüse yolcu gibi binerek sürücüyü denetledi

Trafik polisi otobüse yolcu gibi binerek sürücüyü denetledi

Diyarbakır'dan Bitlis'in Hizan ilçesine giden otobüse yolcu gibi binen trafik polisi, sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemledi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor. Yolculuk sonunda sivil trafik polisi yolculara ve şoförlere kendini tanıtarak, otobüse denetim için bindiğini söyledikten sonra trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

13.02.2024 22:22
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Trafik polisi otobüse yolcu gibi binerek sürücüyü denetledi

BİTLİS - Diyarbakır'dan Bitlis'in Hizan ilçesine giden otobüse yolcu gibi binen trafik polisi sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor. Diyarbakır'dan bilet alarak sivil kıyafetle Bitlis'e gelen yolcu otobüsüne binen trafik polisi, sürücünün ihlallerini denetledi. Yolcu otobüslerinde trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetimi için polis bu kez umulmadık bir yola başvurdu.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğümüz Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizce yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere "yolcu" olarak binen sivil trafik polisi sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemledi" denildi.

Yolculuk sonunda sivil trafik polisi yolculara ve şoförlere kendini tanıtarak, otobüse denetim için bindiğini söyledikten sonra trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yolculuğu esnasında, sürücülerin emniyet kemeri taktıklarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmadıklarını, kırmızı ışık ihlali yapmadıklarını ve kurallara riayet ettiklerini tespit etti.

Kaynak: İHA

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