Trafik Polisi Yolda Kalan Araca Yardım Etti

Yolda kalan otomobilin imdadına trafik polisleri yetişti

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde aküsünde bir sorun oluşan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti. Polis aracından şahsın aracına akü takviyesi yapan polisler takdir topladı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine seyir halinde bir araçta, Bankalar mevkiinde geldiğinde akü kaynaklı bir arıza meydana geldi. Araç yolda kalırken, sürücüsü çevreden akü takviyesi yapmak için araç aradı. O esnada devriye gezen trafik polisleri sürücünün yardımına yetişti. Polis otosunu aracın önüne yanaştıran polisler kendi araçlar yolda kalan araca akü takviyesi yaparak, aracın çalışmasını sağladılar. Bu an bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından çekilirken, sosyal medyada paylaşılan video sonrası polisler takdir topladı.