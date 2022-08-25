Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç: "Kazanım Oranı Düşerse Çiftçimiz, Tekrar Eski Günlere Dönüp İki Yıl Buğday, Bir Yıl Ayçiçeği Eker. Üretimde Bir... - Son Dakika
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Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç: "Kazanım Oranı Düşerse Çiftçimiz, Tekrar Eski Günlere Dönüp İki Yıl Buğday, Bir Yıl Ayçiçeği Eker. Üretimde Bir...

25.08.2022 19:38

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, devletin ayçiçeği üretimine verdiği desteği artırması gerektiğini belirterek, “Kazanım oranı düşerse çiftçimiz, tekrar eski günlere dönüp iki yıl buğday, bir yıl ayçiçeği eker. Tabii burada tekrar, ülke üretimi anlamında bir eksilme söz konusu olur. Biz de böyle bir tabloyu tabii ki istemeyiz” dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, devletin ayçiçeği üretimine verdiği desteği artırması gerektiğini belirterek, "Kazanım oranı düşerse çiftçimiz, tekrar eski günlere dönüp iki yıl buğday, bir yıl ayçiçeği eker. Tabii burada tekrar, ülke üretimi anlamında bir eksilme söz konusu olur. Biz de böyle bir tabloyu tabii ki istemeyiz" dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bugün yaptığı açıklamada, devletin ayçiçeğinde kilogram başına 50 kuruş destek verdiğini, üretimin artması için destek miktarının artması gerektiğini söyledi.

"EKİM ALANLARINDA ARTIŞ VAR AMA YETERLİ DEĞİL"

Trakya'da ayçiçeği hasadının başladığını anımsatan Kırbiç, şunları söyledi:

"Şu anda bölgemizde hasat, iki günden beri yağmur yağmasıyla biraz yavaşladı. Ancak genel anlamda bölgemizde yüzde 3-5 beş civarında hasat edildi. Önümüzdeki haftadan sonra, havaların da açmasıyla hasadın hızlanacağı kanaatindeyiz. Birliğimize gelen ürünlerde yapılan çalışmalarda; verimlerin ortalamalar düzeyinde olduğu, yağ oranında da iyi bir sonuç, yani geçtiğimiz yıllardan yaklaşık bir puan gibi ortalamanın üzerinde bir yağ oranı var. Önümüzdeki hasat günlerinde bu yağ oranının biraz daha yukarı taşınma ihtimali var. Yağ oranı hem çiftçimiz anlamında artı bir kazanç hem ülkemiz için de artı bir kazanç anlamına gelmekte. Özellikle geçtiğimiz yıl devletimizin, bizlerin, tarım teşkilatları, belediyelerin üretimin artması anlamında teşvik etmesi -bazı belediyeler, tarım teşkilatları hibe desteğiyle tohum vermişti çiftçilerimize, yaklaşık olarak yüzde 10 civarında ekim alanlarında bir artış oluştu- bu da tabii üretim miktarına yansıyacak. Yüzde 10, ülkemizde yaklaşık bir, üretim oranında da artış demek. Bu tabii ülke ihtiyacının karşılanması anlamında yeterli mi? Yeterli değil. Ancak bir atılmış adım olarak biz kabul ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bu üretim alanlarında artış sağlanarak ülke ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir gelişime olacağı kanaatindeyiz.

"DEVLETİMİZİN ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMESİ LAZIM"

Tabii ki burada çiftçilerimizin ayçiçeği ekimine yönelmesindeki en önemli parite, bu ürün desenlerinin belirlenmesinde çiftçinin kazancı. Çiftçimiz ayçiçeği üretiminden para kazanırsa ekim alanlarında artış olur. Ülke ihtiyacının karşılanması bu şekilde karşılanmış olur. Tabii ki bu üretim alanının karşılanmasında, dediğimiz gibi çiftçimizin kazanması diyoruz ama nasıl kazanması gerekiyor? Devletimizin, bu konuda desteklemesi gerekmekte çiftçilerimizi. Ayçiçeği üretiminde desteği var devletimizin ancak bunun bir miktar daha artırılıp çiftçiyi memnun edici seviyeye gelmesi, ekim alanlarının artmasında önemli bir paritedir. Çünkü çiftçimiz, hangi ürün deseninde hangi ürünü ekeceğine kazanç paritesi ile karar vermekte. Trakya'da, burada çok fazla bir alternatif yok ama eskiden çiftçilerimiz iki yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekerdi. Şu anda bu parite, ayçiçeği anlamında değişti. Yaklaşık yarı yarıya olmuş durumda. Ayçiçeği ve buğday anlamında yüzde 45-55 gibi. Burada çiftçinin para kazanması, kazanım oranı düşerse çiftçimiz tekrar eski günlere dönüp iki yıl buğday, bir yıl ayçiçeği eker. Tabii burada tekrar, ülke üretimi anlamında bir eksilme söz konusu olur. Biz de böyle bir tabloyu tabii ki istemeyiz. O yüzden devletimizin bu konuda desteğini artırması, çiftçimizi memnun ve motive etmesi gerekmekte. Biz de devletimizin bu yönde bir karar alacağı kanaatindeyiz. Ben, çiftçilerimize başarılı bir hasat sezonu diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç: "Kazanım Oranı Düşerse Çiftçimiz, Tekrar Eski Günlere Dönüp İki Yıl Buğday, Bir Yıl Ayçiçeği Eker. Üretimde Bir... - Son Dakika
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