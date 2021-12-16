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Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu - Son Dakika

Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu

16.12.2021 16:43
Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gönül Belediyeciliği Başkanlar Buluşması istişare toplantısına katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gönül Belediyeciliği Başkanlar Buluşması istişare toplantısına katıldı.

Pınarhisar'da Belediye Başkanı İhsan Talay'ın önderliğinde gerçekleştirilen Gönül Belediyeciliği yatırımları ve projelerini yerinde değerlendiren Başkan Yüksel, Pınarhisar esnafı ve vatandaşlarla da tanışarak sohbet etti. Ziyaretlerin ardından Trakya'da Gönül Belediyeciliği Hizmet Anlayışı ile hizmet üreten belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katılan Yüksel, geliştirilebilecek ortak projeler, gerçekleştirilen yatırımlar ve birlikte atılabilecek adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Mevkidaşlarımızla şehirlerimizin gelişimini değerlendirdik"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Belediye başkanlarımızla değerlendirme toplantısı yapmak üzere, Pınarhisar Belediye Başkanımız İhsan Talay'ın daveti üzerine ziyaret ettiğimiz ilçede, şehrin dünden bugüne değişimini ve Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla yapılan gelişim hamlelerini yerinde gördük. İlçe esnafıyla bir araya gelerek hayırlı işler dileklerimizi sunduğumuz vatandaşlarımızla hasbihal ederek, Pınarhisar'ın vizyon projelerinin devam eden çalışmalarını gezdik ve kıymetli başkanımızdan bilgi aldık. Daha sonra belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilkini Süleymanpaşa'mızda gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısına katıldık. Pınarhisar Belediye Başkanımız Sayın İhsan Talay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, mevkidaşlarımızla şehirlerimizin gelişimi ve hizmetlerimize yönelik bilgi alışverişinde bulunarak, ortak kullanabileceğimiz projelerimizi değerlendirdik. Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu
Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu
Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu
Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu

Trakya Bölgesi, İhsan Talay, Pınarhisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trakya'daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu - Son Dakika


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