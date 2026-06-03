TRAKYAKA\'da 2026 yatırım hedefleri değerlendirildi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda, bölgesel kalkınma çalışmaları, mali destek programları ve yeni yatırım teşvikleri ele alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen toplantı, bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararların değerlendirilmesiyle başladı. Gündem kapsamında bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak projeler masaya yatırılırken, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular da görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün" programı çerçevesinde Trakya Bölgesi'ni temsil edecek ürünlerin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Bölgenin yerel değerlerini ön plana çıkaracak ürünlerin seçimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından yönetim kurulu üyelerine, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı'nın kapanış süreci hakkında bilgi verildi. Program kapsamında desteklenen projelerin bölge turizmine sağladığı katkılar değerlendirilirken, elde edilen sonuçlar ve uygulama süreçleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yapılan başvurular hakkında sunum gerçekleştirildi. Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırım alanları ve teşvik mekanizmaları üzerinde durulurken, başvuru süreçleri ve değerlendirme kriterleri hakkında yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi.

Ajansın 2026 yılı çalışma programında yer alan güdümlü projeler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bölgenin rekabet gücünü artıracak, üretim kapasitesini geliştirecek ve istihdama katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Yönetim Kurulu üyeleri, Trakya Bölgesi'nin kalkınmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, belediye ve oda başkanları katıldı. - EDİRNE